Хакасией заинтересовался «Интурист»
Компания запустила несколько зимних туров по республике. В ближайшее время в продаже могут появиться и летние.
«Интурист»" запустил продажи зимних туров в Хакасию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
В арсенале компании два тура — «Сакральная Хакасия» и «Сибирские каникулы». В первом предполагается посещение «Сундуков», Туимского провала и СШГЭС. Участники же второго также побывают в Ергаках и Туве. Оба тура рассчитаны на семь дней и шесть ночей.
По данным АТОР, в тур по Хакасии от «Интуриста» можно будет отправиться из пяти городов: Москвы, Санкт-Петербургу, Екатеринбурга, Уфы и Новосибирска.
Стоимость тура «Сакральная Хакасия» начинается от 50,5 тыс. рублей, а «Сибирские каникулы» — от 57,6 тыс. рублей. Цены приведены без учета перелета.
В АТОР говорят, что «Интурист» в ближайшее время планирует запустить и летние туры в Хакасию.
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