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Хакасией заинтересовался «Интурист»

Хакасией заинтересовался «Интурист»
Иллюстрация: vk.com/abakan.aero

Компания запустила несколько зимних туров по республике. В ближайшее время в продаже могут появиться и летние.

#НОВОСТИ

«Интурист»" запустил продажи зимних туров в Хакасию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В арсенале компании два тура — «Сакральная Хакасия» и «Сибирские каникулы». В первом предполагается посещение «Сундуков», Туимского провала и СШГЭС. Участники же второго также побывают в Ергаках и Туве. Оба тура рассчитаны на семь дней и шесть ночей.

По данным АТОР, в тур по Хакасии от «Интуриста» можно будет отправиться из пяти городов: Москвы, Санкт-Петербургу, Екатеринбурга, Уфы и Новосибирска.

Стоимость тура «Сакральная Хакасия» начинается от 50,5 тыс. рублей, а «Сибирские каникулы» — от 57,6 тыс. рублей. Цены приведены без учета перелета.

В АТОР говорят, что «Интурист» в ближайшее время планирует запустить и летние туры в Хакасию.

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Летать будут в два города несколько раз в неделю. Старт полетов запланирован на конец ноября.

Автор: Петр Савельев
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