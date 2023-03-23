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175 млн потратят на развитие туристических зон Красноярского края

175 млн потратят на развитие туристических зон Красноярского края
Иллюстрация: freepik.com

Из них 20 млн направят Красноярску для обновления набережной возле сквера Энтузиастов.

#НОВОСТИ

Территории Красноярского края получат 175 млн рублей на создание, обновление и развитие туристско-рекреационных зон. Порядок распределения средств по городам и районам утвердил председатель правительства региона Юрий Лапшин. Финансирование получат 10 муниципалитетов, сообщают в пресс-службе правительства Красноярского края.

Субсидии предоставят в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма». 175 млн рублей распределят на 13 проектов.

Красноярск получит 20 млн рублей для обновление инфраструктуры набережной вблизи сквера Энтузиастов.

Самая крупная инвестиция в 40 млн рублей предназначена для Дивногорска: там обустроят причальную и пешеходную инфраструктуру по туристическому маршруту село Овсянка– ГЭС.

29,2 млн рублей направят в Туруханский район для создание туристской инфраструктуры в поселке Бахта.

Минусинску выделят 15 млн рублей для обновления туристической инфраструктуры.

Организация туристско-рекреационных зон в течение 2023 предусмотрены еще в нескольких точках края: Шарыпово и Шушенскому району выделят по 17 млн рублей, Железногорску15 млн рублей, Енисейск получит 9,8 млн рублей, Сосновоборск7 млн рублей, еще 5 млн рублей достанутся Енисейскому району.

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Автор: Петр Савельев
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