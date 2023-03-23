175 млн потратят на развитие туристических зон Красноярского края

Из них 20 млн направят Красноярску для обновления набережной возле сквера Энтузиастов.

Территории Красноярского края получат 175 млн рублей на создание, обновление и развитие туристско-рекреационных зон. Порядок распределения средств по городам и районам утвердил председатель правительства региона Юрий Лапшин. Финансирование получат 10 муниципалитетов, сообщают в пресс-службе правительства Красноярского края.

Субсидии предоставят в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма». 175 млн рублей распределят на 13 проектов.

Красноярск получит 20 млн рублей для обновление инфраструктуры набережной вблизи сквера Энтузиастов.

Самая крупная инвестиция в 40 млн рублей предназначена для Дивногорска: там обустроят причальную и пешеходную инфраструктуру по туристическому маршруту село Овсянка– ГЭС.

29,2 млн рублей направят в Туруханский район для создание туристской инфраструктуры в поселке Бахта.

Минусинску выделят 15 млн рублей для обновления туристической инфраструктуры.

Организация туристско-рекреационных зон в течение 2023 предусмотрены еще в нескольких точках края: Шарыпово и Шушенскому району выделят по 17 млн рублей, Железногорску — 15 млн рублей, Енисейск получит 9,8 млн рублей, Сосновоборск — 7 млн рублей, еще 5 млн рублей достанутся Енисейскому району.

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