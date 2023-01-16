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Правительство инвестирует в строительство нефтяного терминала на Таймыре 3,6 млрд

Правительство инвестирует в строительство нефтяного терминала на Таймыре 3,6 млрд
Иллюстрация: norilsk-news.ru

Правительство Российской Федерации выделит на строительство нефтяного терминала «Порт бухта Север» более 3,6 млрд рублей.

#НОВОСТИ

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства РФ, в 2023 запланировано проинвестировать 2,09 млрд рублей федерального бюджета, в 2024 — остальные 1,63 млрд.

За счет федерального финансирования будут проведены работы по углублению акватории порта, а также установлены средства навигации и объекты системы обеспечения безопасности мореплавания. Это даст возможность проводить морские суда ледового класса с суммой полезного груза свыше 120 тыс. т», — сообщает правительство РФ.

По окончании строительства «Бухта Север» станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом в России и станет обслуживать Пайяхскую группу месторождений на севере Красноярского края.

Предельная стоимость проекта составляет 117,11 млрд рублей.

Строительство «Бухты Север» позволит к 2024 увеличить объем грузоперевозок по Севморпути до 80 млн т.

 

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Автор: Петр Савельев
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