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Красноярский край и Армения подписали меморандум о сотрудничестве

Красноярский край и Армения подписали меморандум о сотрудничестве
Иллюстрация: freepik.com / wirestock

В рамках соглашения регион и Тавушская область Армении усилят взаимодействие в сферах туризма, лесного и сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры.

#НОВОСТИ

Красноярский край и Тавушская область Армении подписали меморандум о сотрудничестве: заключение соглашения состоялось 17 марта во время заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального собрания РФ. Регион представил Александр Усс, губернатор Красноярского края, а со стороны Армении прибыл Гайк Галумян, губернатор Тавушской области.

Меморандум предусматривает увеличение взаимодействия территорий в таких направлениях, как региональное предпринимательство, туризм, лесное и сельское хозяйство, охрана здоровья, образование и культура. 

Согласно представленному Александром Уссом докладу о сотрудничестве края с Арменией в экономической и гуманитарной сферах, на 2022 торговый оборот между территориями превысил 146 млн долларов.

Губернатор Красноярского края прибыл в Армению с рабочим визитом 17 марта: 36-е заседание межпарламентской комиссии прошло в городе Цахкадзор.

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Автор: Петр Савельев
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