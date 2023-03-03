69 соглашений на 565 млрд подписали на КЭФ-2023

Самыми крупными стали договоренности, заключенные правительством Красноярского края с «Газпром Недра» и «Северной звездой»: их сумма превысила 250 млрд рублей.

3 марта состоялся заключительный день 19-го Красноярского экономического форума: в 2023 он собрал представителей 65 субъектов РФ. Участниками стали 652 представителя бизнеса — год назад этот показатель был вдвое меньше.

Почти вдвое увеличилось и количество подписанных в ходе КЭФ-2023 соглашений: их число достигло 69, а общая сумма — 565 млрд рублей. В 2022 на форуме заключили 39 соглашений на сумму порядка 80 млрд. Самыми заметными в этом году стали соглашения между правительством Красноярского края и «Газпром Недра» на 182 млрд рублей, а также сотрудничество правительства региона с резидентом Арктической зоны «Северная звезда» на 70 млрд рублей. Не остался незамеченным и Сбер — общая сумма подписанных им документом составила 150 млрд рублей.

Увеличилась и непосредственная программа Красноярского экономического форума: в этом году молодежные, деловые и гастрономические площадки объединили больше 80 мероприятий. Для сравнения, в прошлом году число стратегических сессий, круглых столов, экспертных интервью и панельных дискуссий было равно 40. Отметим, что больше 20 мероприятий были направлены конкретно на обсуждение реализации стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035.

В этом году форум был посвящен вызовам, которые сегодня стоят перед Сибирью и Россией в целом. Несмотря на устойчивость экономики России, нам необходимо искать новые векторы и новые пути ее развития. Также активно обсуждались мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, утвержденной федеральным Правительством месяц назад. И можно сказать, что на КЭФ формировалась программа действий по развитию Сибири на ближайшее десятилетие», — отметил Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Одним из главных событий стало включение в КЭФ-2023 гастрономической программы, созданной совместно с Институтом гастрономии СФУ. Блок, посвященный индустрии гостеприимства, собрал не только представителей ресторанных холдингов Красноярска, но и экспертов мирового уровня — подробнее «Деловой квартал» рассказывал здесь.

В 2023 КЭФ объединил 5 345 человек — в разы больше, чем годом ранее. Выросло и количество онлайн-просмотров: на 3 марта оно превысило 1,5 млн.

Участниками и гостям форума была представлена презентация инвестпроектов СФО, презентация инвеспотенциала Енисейской Сибири для иностранных делегаций, презентация новых технологий Красноярского края, которые вызвали большой интерес. Свои инвестиционные возможности презентовала Республике Тыва. Состоялась биржа контактов, где представители зарубежных компаний, которые прибыли на форум, и представители наших предприятий договаривались о сотрудничестве. Все это в совокупности является хорошим подспорьем для привлечения новых инвестиций и расширению торговых связей», — прокомментировал Сергей Ладыженко, генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

В течение месяца «по следам» КЭФ будет составлена резолюция, в которой зафиксируют важнейшие выводы и сведения.

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