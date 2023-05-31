Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.05
80,05
85,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Красноярские Столбы» 1 июня откроют для туристов

«Красноярские Столбы» 1 июня откроют для туристов
Иллюстрация: Столбы

Завтра, 1 июня, территория национального парка открывается для посетителей после «месячника тишины». В этом году он был введен с 12 мая.

#НОВОСТИ
В настоящее время, в условиях обильного влагонасыщения (дожди, таяния снегов) и благоприятного температурного режима, активно начался вегетационный период, что непосредственно влияет на снижение риска возникновения лесного пожара. Помимо этого, активная весенняя фаза важных процессов в животном мире прошла. Мы отмечаем «уход» диких животных с территории рекреационной зоны в глубь нацпарка, что подтверждается материалами с фоторегистраторов. За время действия запрета инспекторским составом проведена подготовка территории и мест отдыха к туристическому сезону, а именно проведены оптимальные противопожарные мероприятия: прокладка минерализованных полос и противопожарных разрывов, прочистка троп и дорог, очистка территории от захламления», — рассказал Иван Геннадьевич Кириллов, замдиректора по охране национального парка «Красноярские Столбы».
Но зона особой охраны остаётся закрытой для посещения. Пока разрешения, чтобы попасть туда, не выдают до августа. 
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Из Красноярска в столицу запускают аэробусИз Красноярска в столицу запускают аэробус
  • Банковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизмаБанковский счет бизнесмена Андрея Болсуновского заблокировали из-за якобы экстремизма
  • В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023
  • В Красноярск впервые приедет популярный писатель Евгений ВодолазкинВ Красноярск впервые приедет популярный писатель Евгений Водолазкин
  • В ТРЦ «Планета» открылся первый в Красноярске магазин Karl LagerfeldВ ТРЦ «Планета» открылся первый в Красноярске магазин Karl Lagerfeld
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.