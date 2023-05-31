«Красноярские Столбы» 1 июня откроют для туристов
Завтра, 1 июня, территория национального парка открывается для посетителей после «месячника тишины». В этом году он был введен с 12 мая.
В настоящее время, в условиях обильного влагонасыщения (дожди, таяния снегов) и благоприятного температурного режима, активно начался вегетационный период, что непосредственно влияет на снижение риска возникновения лесного пожара. Помимо этого, активная весенняя фаза важных процессов в животном мире прошла. Мы отмечаем «уход» диких животных с территории рекреационной зоны в глубь нацпарка, что подтверждается материалами с фоторегистраторов. За время действия запрета инспекторским составом проведена подготовка территории и мест отдыха к туристическому сезону, а именно проведены оптимальные противопожарные мероприятия: прокладка минерализованных полос и противопожарных разрывов, прочистка троп и дорог, очистка территории от захламления», — рассказал Иван Геннадьевич Кириллов, замдиректора по охране национального парка «Красноярские Столбы».
Но зона особой охраны остаётся закрытой для посещения. Пока разрешения, чтобы попасть туда, не выдают до августа.
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