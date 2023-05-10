«Красноярские Столбы» закрывают для туристов с 12 мая

В национальном парке «Красноярские Столбы» наступит традиционный «месячник тишины». В весенний период его объявляют уже четвертый год подряд.

В нацпарке рассказали, что территорию рекреационной зоны закроют с 12 мая и до начала июня. Решение об окончании «месячника тишины» будет приниматься исходя из погодных условий. Все это время туристы смогут гулять только в Гранитном карьере на Восточном входе и кордоне Лалетино на Центральных Столбах.

Решение принято из-за повышения класса пожарной опасности, роста клещевой активности, брачным периодом у медведей, выведением потомства у копытных и периодом гнездования птиц.

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