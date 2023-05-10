«Красноярские Столбы» закрывают для туристов с 12 мая
В национальном парке «Красноярские Столбы» наступит традиционный «месячник тишины». В весенний период его объявляют уже четвертый год подряд.
В нацпарке рассказали, что территорию рекреационной зоны закроют с 12 мая и до начала июня. Решение об окончании «месячника тишины» будет приниматься исходя из погодных условий. Все это время туристы смогут гулять только в Гранитном карьере на Восточном входе и кордоне Лалетино на Центральных Столбах.
Решение принято из-за повышения класса пожарной опасности, роста клещевой активности, брачным периодом у медведей, выведением потомства у копытных и периодом гнездования птиц.
Читайте также:
-
В Красноярске часть нацпарка «Красноярские Столбы» закрыли для туристов
С сегодняшнего дня в национальном парке прекратили выдачу разрешений туристам на посещение зоны особой охраны. Об этом предупредила пресс-служба нацпарка.
-
«Красноярские Столбы» в мае 2023 закроют на месяц
В национальном парке «Красноярские Столбы» введут ограничения для посещения территории. Ориентировочно «Столбы» закроют с 10 мая.
-
Красноярский край за год посетило около 1 млн туристов
Это только официальные цифры. С учетом неофициального турпотока, их количество может быть в 2.. 2,5 раза больше.