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«Красноярские Столбы» закрывают для туристов с 12 мая

«Красноярские Столбы» закрывают для туристов с 12 мая
Иллюстрация: «Красноярские Столбы»

В национальном парке «Красноярские Столбы» наступит традиционный «месячник тишины». В весенний период его объявляют уже четвертый год подряд.

#НОВОСТИ
В нацпарке рассказали, что территорию рекреационной зоны закроют с 12 мая и до начала июня. Решение об окончании «месячника тишины» будет приниматься исходя из погодных условий. Все это время туристы смогут гулять только в Гранитном карьере на Восточном входе и кордоне Лалетино на Центральных Столбах.
 
Решение принято из-за повышения класса пожарной опасности, роста клещевой активности, брачным периодом у медведей, выведением потомства у копытных и периодом гнездования птиц. 
 
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Автор: Екатерина Александрова
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