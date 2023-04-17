«Красноярские Столбы» в мае закроют на месяц

В национальном парке «Красноярские Столбы» введут ограничения для посещения территории. Ориентировочно «Столбы» закроют с 10 мая.

До начала лета из-за повышенного класса пожарной опасности будет объявлен традиционный «месячник тишины». Туристам разрешат гулять только в Гранитном карьере и кордоне Лалетино.

Май-начало июня – это и самое малопосещаемое время года в красноярском национальном парке. Оно же совпадает с клещевой активностью, брачным периодом у медведей, выведением потомства у копытных и периодом гнездования птиц, включая редких, занесенных в Красные книги», — отметили в нацпарке.

Также на «Столбах» появится устойчивая сотовая связь. Она охватит всю рекреационную территории, а также часть зоны особой охраны. Благодаря этому в нацппарке появится дополнительная точка наблюдения «Лесной дозор» – это российская система для раннего обнаружения пожаров и определения их координат.

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На территории, которая попадет под охрану, растет уникальный лес и обитают краснокнижные животные.

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