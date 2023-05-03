В Красноярске часть нацпарка «Красноярские Столбы» закрыли для туристов

С сегодняшнего дня в национальном парке прекратили выдачу разрешений туристам на посещение зоны особой охраны. Об этом предупредила пресс-служба нацпарка.

Это сделано, в первую очередь для безопасности отдыхающих. В последнее время в зоне особой охраны часто выявляли следы медведей.

На какой срок закрыли зону — пока неизвестно. С 10 мая на Столбах также начнется «месячник тишины». Туристам разрешат гулять только в Гранитном карьере и кордоне Лалетино.

Ранее DK.RU писал , что за 2022 нацпарк посетило более 1 млн туристов.

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