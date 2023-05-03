Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.05
79,96
87,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске часть нацпарка «Красноярские Столбы» закрыли для туристов

В Красноярске часть нацпарка «Красноярские Столбы» закрыли для туристов
Иллюстрация: «Красноярские Столбы»

С сегодняшнего дня в национальном парке прекратили выдачу разрешений туристам на посещение зоны особой охраны. Об этом предупредила пресс-служба нацпарка.

#НОВОСТИ
Это сделано, в первую очередь для безопасности отдыхающих. В последнее время в зоне особой охраны часто выявляли следы медведей. 
 
На какой срок закрыли зону — пока неизвестно. С 10 мая на Столбах также начнется «месячник тишины». Туристам разрешат гулять только в Гранитном карьере и кордоне Лалетино.  
 
Ранее DK.RU писал, что за 2022 нацпарк посетило более 1 млн туристов.
 
Читайте также:
 

Это только официальные цифры. С учетом неофициального турпотока, их количество может быть в 2.. 2,5 раза больше.

 
Автор: Екатерина Александрова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Белый замок Шамони назвали лучшей загородной локацией для свадьбы в регионах РФБелый замок Шамони назвали лучшей загородной локацией для свадьбы в регионах РФ
  • Аграриям Красноярского края возместили затраты на урожай зерновых прошлого годаАграриям Красноярского края возместили затраты на урожай зерновых прошлого года
  • Анатолий Ващенко, Олег Сипетый, Николай Бяков – о первом крупном заработкеАнатолий Ващенко, Олег Сипетый, Николай Бяков – о первом крупном заработке
  • Дмитрий Гурьев стал руководителем администрации Ленинского района КрасноярскаДмитрий Гурьев стал руководителем администрации Ленинского района Красноярска
  • Красноярский бренд одежды ANNPOLYAKOVA представили на красной дорожке ММКФ-2023Красноярский бренд одежды ANNPOLYAKOVA представили на красной дорожке ММКФ-2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.