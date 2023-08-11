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В Красноярске выделили деньги на ремонт еще 10 километров дорог

В Красноярске выделили деньги на ремонт еще 10 километров дорог
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сегодня депутаты горсовета приняли корректировку бюджета. Ранее Красноярску по поручению Михаила Котюкова, врио губернатора, на эти цели были выделены средства в размере 511 млн рублей.

#НОВОСТИ
Публикуем список мест, где в этом сезоне отремонтируют дороги: 
 
- ул. 60 лет Октября (от Матросова до Затонской) – комплексный ремонт (2,6 км)
- Предмостная площадь (кольцо) – замена асфальта (0,4 км)
- ул. Северо-Енисейская – замена асфальта (0,5 км)
- ул. Монтажников (от Грунтовой до Тимошенкова) – замена асфальта (1,5 км)
- ул. Линейная – замена асфальта (2,5 км)
- ул. Мужества – замена асфальта (1,7 км)
- ул. Гусарова (от Тотмина до Стасовой) – замена асфальта (0,9 км)
 
Как пояснили в пресс-службе мэрии, участки выбирали с учетом жалоб красноярцев, а также там, где сейчас идет ремонт, чтобы сделать работы комплексно.
 
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Автор: Петр Савельев
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