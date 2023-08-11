В Красноярске выделили деньги на ремонт еще 10 километров дорог
Сегодня депутаты горсовета приняли корректировку бюджета. Ранее Красноярску по поручению Михаила Котюкова, врио губернатора, на эти цели были выделены средства в размере 511 млн рублей.
Администрация Красноярска объявила тендер по поиску компании, которая займется проектированием дороги к новому детскому саду и автогородку на Бугаче.
«Сняли старый асфальт и пропали»: жители Красноярска критикуют дорожников
Больше всего горожане недовольны ремонтными работами на улицах 60 лет Октября, Мечникова, Воронова и путепроводе на Мичурина.
Из-за ремонта частично закроют трассу из Красноярска в Дивногорск
В ближайшие дни дорожники приступят к ремонту трассы Р-257 «Енисей» из Красноярска в Дивногорск. Речь идет об участке с 15 по 34 км, от парка «Роев ручей» до Усть-Маны.