В Красноярске выделили деньги на ремонт еще 10 километров дорог

Сегодня депутаты горсовета приняли корректировку бюджета. Ранее Красноярску по поручению Михаила Котюкова, врио губернатора, на эти цели были выделены средства в размере 511 млн рублей.

Публикуем список мест, где в этом сезоне отремонтируют дороги:

- ул. 60 лет Октября (от Матросова до Затонской) – комплексный ремонт (2,6 км)

- Предмостная площадь (кольцо) – замена асфальта (0,4 км)

- ул. Северо-Енисейская – замена асфальта (0,5 км)

- ул. Монтажников (от Грунтовой до Тимошенкова) – замена асфальта (1,5 км)

- ул. Линейная – замена асфальта (2,5 км)

- ул. Мужества – замена асфальта (1,7 км)

- ул. Гусарова (от Тотмина до Стасовой) – замена асфальта (0,9 км)

Как пояснили в пресс-службе мэрии, участки выбирали с учетом жалоб красноярцев, а также там, где сейчас идет ремонт, чтобы сделать работы комплексно.

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Больше всего горожане недовольны ремонтными работами на улицах 60 лет Октября, Мечникова, Воронова и путепроводе на Мичурина.

Из-за ремонта частично закроют трассу из Красноярска в Дивногорск

В ближайшие дни дорожники приступят к ремонту трассы Р-257 «Енисей» из Красноярска в Дивногорск. Речь идет об участке с 15 по 34 км, от парка «Роев ручей» до Усть-Маны.