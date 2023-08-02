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«Сняли старый асфальт и пропали»: жители Красноярска критикуют дорожников

«Сняли старый асфальт и пропали»: жители Красноярска критикуют дорожников
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Больше всего горожане недовольны ремонтными работами на улицах 60 лет Октября, Мечникова, Воронова и путепроводе на Мичурина

#НОВОСТИ

Медленный ход работ, недостаток техники и рабочих на объектах. Горожане явно недовольны темпами дорожного ремонта в Красноярске.

«Дорожники сняли старый асфальт и пропали» - одно из самых популярных обращений в администрацию Красноярска, которые жители оставляют в социальных сетях.

Чаще всего критике подвергаются темпы ремонтных работ на улицах 60 лет Октября, Мечникова, Воронова и путепровода на Мичурина.

В мэрии Красноярска отмечают, что все работы ведутся согласно графиков и без нарушений сроков муниципальных контрактов.

Городские власти рекомендовали подрядчикам вывести на объекты больше рабочих, а также увеличить время их рабочей смены. Выполнят это поручение дорожники или нет, поручено проконтролировать специалистам Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. 

Напомним, в 2023 на ремонт дорог в Красноярске направлено около 2,5 млрд рублей. Работы ведутся на 32 объектах городской улично-дорожной сети.

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В ближайшие дни дорожники приступят к ремонту трассы Р-257 «Енисей» из Красноярска в Дивногорск. Речь идет об участке с 15 по 34 км, от парка «Роев ручей» до Усть-Маны.

«Сибагропромстрой» оштрафовали на 1 млн за взятку при приемке асфальта

Сама взятка, которую передали сотрудникам Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, а также работникам Управления дорогой «Енисей», составила 70 тыс. рублей.

Высокогорский мост признали надежным

Высокогорскому мосту в Красноярском крае выдали положительное заключение по результатам испытаний. Мост испытывали на позапрошлой неделе. Для этого по нему 22 раза проехало 14 грузовиков, массой 35 тонн каждый.

 

 

Автор: Петр Савельев
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