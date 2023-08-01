Из-за ремонта частично закроют трассу из Красноярска в Дивногорск
В ближайшие дни дорожники приступят к ремонту трассы Р-257 «Енисей» из Красноярска в Дивногорск. Речь идет об участке с 15 по 34 км, от парка «Роев ручей» до Усть-Маны.
Там будут обустраивать защитные слои, чтобы продлить срок службы дороги. Перед этим рабочие уберут колейность, уложат новый асфальт. Помимо этого, на обновленных участках укрепят обочины и нанесут разметку термопластиком.
По информации ФКУ УПРДОР «Енисей», ремонт завершат в октябре 2023. На этот период проезд на участке будет возможен только по одной полосе, там организуют реверсивное движение.
В сутки в среднем на этом участке проезжает почти 12 тысяч автомобилей, среди них — около 600 грузовиков.
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Сама взятка, которую передали сотрудникам Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, а также работникам Управления дорогой «Енисей», составила 70 тыс. рублей.
Высокогорский мост признали надежным
Испытания сооружения прошли на позапрошлой неделе. Результат удовлетворил экспертов.
В Красноярске выделят больше средств на ремонт дорог
В пригороде Красноярска в 2024 отремонтируют больше дорог. Такое поручение дал Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края, на заседании президиума правительства региона.