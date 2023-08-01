Из-за ремонта частично закроют трассу из Красноярска в Дивногорск

В ближайшие дни дорожники приступят к ремонту трассы Р-257 «Енисей» из Красноярска в Дивногорск. Речь идет об участке с 15 по 34 км, от парка «Роев ручей» до Усть-Маны.

Там будут обустраивать защитные слои, чтобы продлить срок службы дороги. Перед этим рабочие уберут колейность, уложат новый асфальт. Помимо этого, на обновленных участках укрепят обочины и нанесут разметку термопластиком.

По информации ФКУ УПРДОР «Енисей», ремонт завершат в октябре 2023. На этот период проезд на участке будет возможен только по одной полосе, там организуют реверсивное движение.

В сутки в среднем на этом участке проезжает почти 12 тысяч автомобилей, среди них — около 600 грузовиков.

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