«Сибагропромстрой» оштрафовали на 1 млн за взятку при приемке асфальта

Сама взятка, которую передали сотрудникам Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, а также работникам Управления дорогой «Енисей», составила 70 тыс. рублей.

Красноярской компании «Сибагропромстрой» назначили административный штраф в 1 млн рублей за коррупционную схему при приемке асфальтобетонного покрытия автодороги. Как сообщают в прокуратуре края, за взятку размером 70 тыс. рублей были сфальсифицированы результаты экспертизы для введения дорожного полотна в эксплуатацию.

Как установили правоохранители, в марте 2018 Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства заключило с АО «Сибагропромстрой» контракт на ремонт улиц, дорог и искусственных сооружений в нескольких районах города. Финансирование выделяли из средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

После финала работ Управление автомобильной магистрали «Енисей» обнаружил в пробах с ул. Молокова несоответствие коэффициента уплотнения асфальтобетонного покрытия. Это делало невозможным принятие выполненных работ и введение трассы в эксплуатацию.

Чтобы избежать штрафных санкций и последующего устранения недостатков, инженер-лаборант «Сибагропромстрой» передала через инженера «УДИБ» взятку в 70 тыс. рублей сотрудникам «Управления дорог» и «Енисея» за фальсификацию материалов и результатов экспертизы.

В результате «Сибагропромстрой» оштрафовали по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По информации ведомства, инженер-лаборант «Сибагропромстрой» и посредник из УДИБа получили 4 года и 3 года 4 месяца условно.

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