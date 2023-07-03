Красноярский край стал 20-м регионом страны по качеству дорог

Согласно данным рейтинга, больше 63% дорог красноярских дорог по итогам 2022 отвечают нормативным требованиям.

Красноярский край занял 20-ю позицию в рейтинге качества дорог: в нем учитывали все 89 регионов (данные по четырем из них отсутствуют). Ранжированный список и оцифрованные показатели опубликовали в инфографике РИА Новости. В аналитике специалисты рассматривали состояние автомобильных трасс на 2022.

Согласно приведенным данным, 63,2% красноярских дорог отвечают нормативным требованиям. Плотность автодорог с твердым покрытием — 11,7 километров на 1 тыс. квадратных километров территории.

Кроме Красноярского края, только две территории СФО вошли в первые 30 позиций рейтинга. На 8 место определили Кемеровскую область, где в состоянии нормы находятся 72,6% трасс. А на 21 строчке оказалась Республика Хакасия: там требованиям соответствуют 62,1% дорог.

Аналитики РИА отмечают, что в целом по России ситуация менее позитивная.

Только чуть более половины российских автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям. В 41 регионе страны доля качественных трасс выше, в 44 субъектах Федерации — ниже», — говорится в пояснении к инфографике.

Лидером по количеству хороших дорог объявили Москву с показателем 97,6%. На последней позиции разместилась Архангельская область, где стандартам соответствуют только 13,3% магистралей.

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