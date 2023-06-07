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В Красноярске в июле начнут асфальтировать ул. Семафорную

В Красноярске в июле начнут асфальтировать ул. Семафорную
Иллюстрация: admkrsk.ru

Впервые за 10 лет на улице проводят комплексный ремонт дороги. На участке протяженностью 2,3 км от кольца Матросова до остановки «Студенческая» расширят дорогу с 2 полос до 3-4.

#НОВОСТИ
Сделать дорогу четырехполосной на всем протяжении не позволяют защитная зона РЖД, гаражи и ЛЭП. Но  частичное расширение дороги позволит снизить заторовую ситуацию при выезде с микрорайона Пашенный.
 
Сумма контракта составляет почти 270 млн рублей. Работы ведутся с апреля. Уже сформированы основания для дополнительных полос и остановочных карманов, идёт установка бортовых камней. На это потребуется еще 2-3 недели. Затем начнут монтировать опоры освещения, после приступят к асфальтированию, ориентировочно в июле.
У нас завершение ремонта по контракту — это октябрь, но мы считаем, что подрядчику вполне по плечу эти сроки значительно сократить. Думаю, что работы закончатся гораздо быстрее», — рассказал Вадим Войцеховский, первый заместитель главы города.​
Всего в этом году будет отремонтировано более 60 участков дорог. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» из федерального, краевого и городского бюджетов на эти цели выделено около 2,5 млрд рублей. Сейчас ремонт идет на 37 объектах.
 
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Автор: Петр Савельев
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