В Красноярске в 2024 начнут реконструировать Красраб
на встрече с жителями Свердловского района. Выездное совещание с участием представителей администрации района, департамента градостроительства и управления капитального строительства.
К расширению проезжей части проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» планируют приступить в следующем году. До трех полос расширят участок от примыкания к улице Капитанской до кольцевой развязки Предмостной площади. Там также появятся новые тротуары и парковочные карманы. Около мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» сделают регулируемый наземный пешеходный переход.
В границы производства работ попадает земельный участок, который находится в частной собственности. В настоящее время вопрос о его изъятии решается в судебном порядке. После завершения процедуры и сноса капитальных строений будем прорабатывать вопрос с финансированием проекта и его реализацией», — сообщил заместитель руководителя МКУ «Управление капитального строительства» Марк Марков.
К работам планируют приступить в середине 2024 года. Расчетный срок реализации проекта – 19 месяцев. Подрядчику, который выиграет торги, нужно будет убрать некоторые деревья, а часть пересадить. Кроме того, на участке много теплосетей, которые нужно будет переносить.
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