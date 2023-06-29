В Красноярске в 2024 начнут реконструировать Красраб

В ходе дорожных работ объект будет полностью уничтожен, поэтому его решили изучить и изъять все ценности.

В этом году в Красноярске планируют реконструировать участок Красраба от мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» до Предмостной площади. Его расширят до трех полос в направлении к кольцу.