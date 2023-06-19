Проект расширения Красраба до трех полос обойдется в 110 млн рублей

Госэкспертиза края одобрила проект реконструкции участка пр. «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади.

В соответствии с проектной документацией, которую одобрила красноярская экспертиза, реконструкция проспекта пройдет от мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» до кольца на Предмостной площади», — сообщает ведомство.

Общая протяженность участка составит 450 м. Кроме того, проект включает перенос инженерных сетей и коммуникаций из зоны реконструкции, установку видеонаблюдения, освещения и благоустройство территории с озеленением.

Изменения внесены в мастер-план развития города до 2028. Закончить реконструкцию планируется к празднованию 400-летия Красноярска.

Застройщиком выступает «Управление капитального строительства» Красноярска (МУК «УКС»).

Проект изготовил градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

Реконструкция участка обойдется примерно в 110 млн рублей.

admkrsk.ru





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