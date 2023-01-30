Красноярские водители чаще всего попадают в ДТП в 17 местах

По итогам 2022 красноярские инспекторы ГИБДД зафиксировали в краевом центре 17 мест концентрации ДТП

Местом концентрации дорожных аварий принято считать отрезок улично-дорожной сети длиной не более 200 метров, где за год произошло три и более ДТП.

По итогам 2022 в Красноярске зафиксировано 17 таких мест:

- ул. Павлова ул. Щербакова;

- ул. Стасовой, 35;

- ул. ПЖ, 23;

- ул. Воронова, 16;

- ул. Стасовой, 50;

- ул. Калинина, 189;

- ул. Высотная, 11;

- ул. Караульная, 47;

- ул. ПЖ, 50;

- пр. Металлургов ул. Николаева;

- ул. Суворова, 69;

- ул. Свердловская, 73;

- пр. Красноярский рабочий, 156;

- ул. Стасовой ул. Мирошниченко;

- пр. Свободный ул. Омская;

- ул. Киренского ул. Ленинградская;

- ул. ПЖ ул. Октябрьская.

Сотрудники ГИБДД совместно с МКУ «УДИБ» планируют обследовать аварийные участки и разработать комплекс мер по снижению аварийности.