Красноярские водители чаще всего попадают в ДТП в 17 местах
По итогам 2022 красноярские инспекторы ГИБДД зафиксировали в краевом центре 17 мест концентрации ДТП
Местом концентрации дорожных аварий принято считать отрезок улично-дорожной сети длиной не более 200 метров, где за год произошло три и более ДТП.
По итогам 2022 в Красноярске зафиксировано 17 таких мест:
- ул. Павлова ул. Щербакова;
- ул. Стасовой, 35;
- ул. ПЖ, 23;
- ул. Воронова, 16;
- ул. Стасовой, 50;
- ул. Калинина, 189;
- ул. Высотная, 11;
- ул. Караульная, 47;
- ул. ПЖ, 50;
- пр. Металлургов ул. Николаева;
- ул. Суворова, 69;
- ул. Свердловская, 73;
- пр. Красноярский рабочий, 156;
- ул. Стасовой ул. Мирошниченко;
- пр. Свободный ул. Омская;
- ул. Киренского ул. Ленинградская;
- ул. ПЖ ул. Октябрьская.
Сотрудники ГИБДД совместно с МКУ «УДИБ» планируют обследовать аварийные участки и разработать комплекс мер по снижению аварийности.