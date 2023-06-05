Больше 5 млрд из бюджета края выделят на красноярские дороги

Это практически четверть от общего объема средств, направленных на всю дорожную отрасль региона.

В 2023 муниципальным образованиям направят более 5 млрд рублей на дороги местного значения: эти деньги выделят из бюджета Красноярского края. По словам Рената Даутханова, первого замминистра транспорта региона, такой объем средств — почти 23% всего финансирования, запланированного для дорожной отрасли.

Во время выездного заседания комитета по экономике и налоговой политике Ренат Даутханов отметил, что правительство края регулярно получает запросы от властей муниципальных образований на получение выплат.

«Дороги — актуальная тема, по количеству обращений она лидирует. В нынешних условиях следует расставлять приоритеты, повышать эффективность работы дорожной отрасли», — добавил Егор Васильев, председатель комитета.

Тем временем в красноярском горсовете рассматривают другой аспект транспортной сферы: депутаты обсудили и одобрили проект обращения о снижении налога на гибридные автомобили. По мнению Геннадия Клепикова, зампреда комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию, изменения в системе исчисления налога повышают финансовую нагрузку владельцев гибридов практически в десять раз, что становится одним из аргументов в пользу бензиновых машин.

Читайте также:

В Красноярске начали ремонтировать Коммунальный мост

Сооружению планируют полностью поменять дорожную одежду.

В Красноярске определили первых подрядчиков для ремонта дорог

Подписаны четыре муниципальных контракта. Их выиграли «Промстрой» и НБС «Сибирь».

На ремонт дорог Красноярска выделили 1,8 млрд рублей

Финансирование дорожных работ в Красноярске в этом году увеличили до 1,8 млрд рублей. Изначально в краевом дорожном фонде было заложено 512 млн рублей.

17 млн выделили на безопасные дороги к школам в Красноярске

Исполнителя определят 20 апреля, а завершить ремонтные и строительные работы понадобится до 31 октября 2023.

Снова дефицит: Красноярску скорректировали бюджет

Основное увеличение произошло по статье расходов, из-за чего они превысили доходную часть.

В Красноярском крае обновили карту дорожных камер

Всего в регионе установлено более 200 камер. С помощью новой карты можно не только узнать места их установки, но и задать вопросы специалистам.

Красноярску добавят полмиллиарда рублей на дороги

Деньги пойдут не только на центральные магистрали, но и дворы и другие проезды.

Новые дороги в Красноярске будут строиться с ливневой канализацией

Сейчас подобными коммуникациями оборудовано менее 20% магистралей города.

295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему

Внедрение транспортной интеллектуальной системы обеспечит автоматизированное управление дорогами в онлайн-режиме.

Трасса из Красноярска в Хакасию вошла в число самых красивых маршрутов для автопутешествий

В преддверии летнего сезона сервис бронирования отелей МТС Travel для Lenta.ru составил подборку интересных автомаршрутов по России. В число самых красивых трасс вошла дорога из Красноярска в Хакасию.