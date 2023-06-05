В горсовете одобрили проект обращения о снижении налога на гибриды в Красноярском крае

Такую инициативу озвучил Геннадий Клепиков, заместитель председателя комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию.

Депутаты городского совета одобрили проект обращения в Заксобрание Красноярского края: в нем предлагается снизить налоговую ставку на гибридные автомобили в регионе. Его вынес на обсуждение Геннадий Клепиков, заместитель председателя комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию на заседании 2 июня. Первопричина появления проекта обращения — изменение в исчислении транспортного налога на гибриды.

Со слов Геннадия Клепикова, после внедренных в 2023 изменений финансовая нагрузка на владельцев гибридных автомобилей возрастает почти десятикратно. В свою очередь, такие налоговые расходы отталкивают тех, кто хотел бы перейти на более экологичный вид транспорта.

«Минфин РФ разослал инструктивное письмо в адрес ГИБДД и налоговых служб о том, что транспортный налог с гибридных автомобилей определяется как сумма мощностей бензинового двигателя и электрического. Это серьезно увеличивает финансовую нагрузку на граждан — практически в десять раз! Экологический вопрос для нашего города — один из основных в повестке. Но вместо того, чтобы мотивировать граждан на приобретение гибридных автомобилей, которые на практике делают количество выбросов намного меньше, чем чисто бензиновые, принимаются такие решения, которые все желание покупать гибриды отбивают», — цитируют Геннадия Клепикова на сайте красноярского горсовета.

Зампред комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию предложил депутатам обратиться в Заксобрание края с предложением установить пониженную налоговую ставку для гибридных машин на уровне региона.

Кроме того, подготовить обращение для Госдумы «о внесении изменений в Налоговый кодекс и определения иной налоговой базы в отношении гибридных автомобилей».

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