Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.06
80,87
87,10
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дистрибьютор автомобилей Forthing IXEN Motors Rus ищет дилеров в Красноярске

Дистрибьютор автомобилей Forthing IXEN Motors Rus ищет дилеров в Красноярске
Иллюстрация: IXEN

Новый китайский автомобильный бренд Forthing ищет дилеров в Сибири и откроет большой склад в Новосибирске.

#НОВОСТИ

Фото предоставлено компанией IXEN Motors Rus

Компания IXEN Motors Rus, дистрибьютор автомобилей Forthing, объявила конкурс по поиску партнеров в Сибири и планах по запуску дополнительного склада для автомобилей и запчастей в Новосибирске, — пишет «Континент Сибирь».

Логотип компании — «Могучий лев»Компания IXEN Motors Rus планирует активное развитие двух направлений:

IXEN MOTO — это лодки, лодочные моторы и мотоциклы

IXEN AUTO — это продажа и гарантийные обязательства на автомобили бренда Forthing, в частности на модели Forthing T5 EVO, Forthing Yacht, Forthing M7.

Бренд Forthing входит в состав концерна Dongfeng. Российская компания IXEN Motors была создана в ноябре 2022. В январе 2023 дистрибьютором были получены тестовые модели Forthing T5 EVO.  В марте 2023 состоялась первая поставка товарных автомобилей Forthing T5 EVO, Forthing Yacht. По словам представителей, модель Forthing M7 будет доступна для продажи в дилерской сети в августе 2023. Направление IXEN MOTO стартует в России в конце 2023.

Дистрибьютор автомобилей Forthing IXEN Motors Rus ищет дилеров в Красноярске 1
Кроссовер Forthing T5 EVO
 

В 2023 компания планирует продать 10 000 автомобилей и открыть 60 дилерских центров на территории России. Также в планах компании начать крупноузловую сборку мотоциклов в Ижевске.

В мае 2023 IXEN Motors подписал первые 12 дилерских соглашений. На данный момент дилеры уже получают автомобили.

IXEN Motors Rus в 2023 году планирует открыть дополнительный склад для товарных автомобилей, запчастей в Новосибирске. Это позволит более оперативно доставлять автомобили в дилерские центры Сибири.  На сегодня открыт конкурс на получение статуса официального дилера компании IXEN Motors Rus в Новосибирске, Омске, Красноярске и Новокузнецке», — цитирует «Континент Сибирь» Елену Ленскую, руководителя отдела развития дилерской сети IXEN Motors Rus.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае начали ремонтировать главную туристическую дорогуВ Красноярском крае начали ремонтировать главную туристическую дорогу
  • Расследование дела Олега Митволя о хищении при строительстве красноярского метро завершеноРасследование дела Олега Митволя о хищении при строительстве красноярского метро завершено
  • Алексей Горенский презентовал стратегию развития гастрономии в РФ президенту ПутинуАлексей Горенский презентовал стратегию развития гастрономии в РФ президенту Путину
  • «Юдинская Долина»: в ожидании большой премьеры сезона«Юдинская Долина»: в ожидании большой премьеры сезона
  • В выходные в Красноярске будет 30-градусная жараВ выходные в Красноярске будет 30-градусная жара
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.