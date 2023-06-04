Дистрибьютор автомобилей Forthing IXEN Motors Rus ищет дилеров в Красноярске

Новый китайский автомобильный бренд Forthing ищет дилеров в Сибири и откроет большой склад в Новосибирске.

Фото предоставлено компанией IXEN Motors Rus

Компания IXEN Motors Rus, дистрибьютор автомобилей Forthing, объявила конкурс по поиску партнеров в Сибири и планах по запуску дополнительного склада для автомобилей и запчастей в Новосибирске, — пишет «Континент Сибирь».

Компания IXEN Motors Rus планирует активное развитие двух направлений:

IXEN MOTO — это лодки, лодочные моторы и мотоциклы

IXEN AUTO — это продажа и гарантийные обязательства на автомобили бренда Forthing, в частности на модели Forthing T5 EVO, Forthing Yacht, Forthing M7.

Бренд Forthing входит в состав концерна Dongfeng. Российская компания IXEN Motors была создана в ноябре 2022. В январе 2023 дистрибьютором были получены тестовые модели Forthing T5 EVO. В марте 2023 состоялась первая поставка товарных автомобилей Forthing T5 EVO, Forthing Yacht. По словам представителей, модель Forthing M7 будет доступна для продажи в дилерской сети в августе 2023. Направление IXEN MOTO стартует в России в конце 2023.



Кроссовер Forthing T5 EVO



В 2023 компания планирует продать 10 000 автомобилей и открыть 60 дилерских центров на территории России. Также в планах компании начать крупноузловую сборку мотоциклов в Ижевске.

В мае 2023 IXEN Motors подписал первые 12 дилерских соглашений. На данный момент дилеры уже получают автомобили.

IXEN Motors Rus в 2023 году планирует открыть дополнительный склад для товарных автомобилей, запчастей в Новосибирске. Это позволит более оперативно доставлять автомобили в дилерские центры Сибири. На сегодня открыт конкурс на получение статуса официального дилера компании IXEN Motors Rus в Новосибирске, Омске, Красноярске и Новокузнецке», — цитирует «Континент Сибирь» Елену Ленскую, руководителя отдела развития дилерской сети IXEN Motors Rus.

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