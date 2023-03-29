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В Красноярске можно протестировать необычный кроссовер OMODA C5

В Красноярске можно протестировать необычный кроссовер OMODA C5
Иллюстрация: Медведь Холдинг

На улицах Красноярска несколько месяцев можно встретить одну из самых долгожданных новинок 2022 – OMODA C5. В 2023 году интерес к модели только возрастает и этому есть разумные объяснения.

#НОВОСТИ
Что же так привлекает в новом автомобиле? 
 
Очевидно, первым в глаза бросается необычный дизайн кузова, в особенности стильной решетки радиатора Star Diamond,. Оригинально встроенная в бампер решетка не имеет рамки и соседствует с узкими дневными ходовыми огнями, дополненными массивными фарами, за счет чего передняя часть автомобиля обретает поистине футуристичный вид. 
 
Задняя часть автомобиля выглядит не менее интересно: светодиодные задние фонари с динамическим указателем, двойные выхлопные трубы и задний спортивный спойлер завершает стильный образ.
Стремительный силуэт автомобиля недвусмысленно намекает, что «инопланетная» внешность – не главная его особенность. 
 
Заглядывая в салон, мало кому удается удержаться от впечатленного «вау!», ведь наполнение OMODA C5 вполне соответствует внешнему оформлению: спортивные сиденья, которые впору гоночным болидам, экраны и технологии. Но обо всем по порядку. 
 
В зависимости от комплектации и пожеланий владельца, салон может быть укомплектован кожаной обивкой как классического черного, так и приятного коричневого цвета. Во всех комплектациях, кроме базовой, вы также найдете вентиляцию передних сидений и обогрев передних и задних сидений, что добавляет комфорта не только водителю, но и пассажирам. Кстати, на заднем сиденье с комфортом уместится как взрослый мужчина (обычно говорят – сам за собой), так и полноценное детское кресло с вполне рослым ребенком: места сзади достаточно. 
 
В Красноярске можно протестировать необычный кроссовер OMODA C5 1
 
Главный акцент салона, безусловно, это передняя панель, оборудованная двумя LED экранами диагональю 10,25”, объединенными в комплекс.  Левый экран представляет из себя виртуальную приборную панель, правый — многофункциональный сенсорный дисплей. Хорошая яркость и резкость прорисовки приложений и картинок на дисплеях в сочетании с хорошей реакцией сенсорных клавиш – вот чем хвастается OMODA C5. Система кругового обзора и датчики парковки доступны на правом экране, как и камера заднего вида. При парковке и движении в заставленных машинами проездах и дворах – отличная функция. 
 
Также стоит отметить удобство центральной консоли: на верхнем «этаже» подготовлены места для смартфонов (будем честны, мало кто сейчас без них выходит из дома), одно из которых оборудовано беспроводной зарядкой, а на нижнем «этаже» имеется открытая площадка для хранения мелочей и usb-порты.
 
Багажник OMODA C5 объемом 378 литров вмещает в себя всё необходимое. А складной ряд задних сидений позволяет увеличить полезный объем для более габаритных вещей.
 
Приятное впечатление остается и от ходовых качеств OMODA C5: автомобиль движется плавно, без рывков и торможений, двигатель (147 л.с. с турбонагнетателем) работает ровно, вариатор CV25 переключает передачи вовремя и без пауз. Дополнительный комфорт в салоне создает отличная шумоизоляция, дополненная двухслойными стеклами.
 
В Красноярске можно протестировать необычный кроссовер OMODA C5 2
 
Комфортное управление автомобиля обеспечивает электрический усилитель руля, сопровождаемый различными электронными ассистентами: системой помощи при движении в пробках, адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о покидании полосы и предупреждения о столкновении – всего более 10 помощников.
 
Заявленный производителем расход топлива в смешанном цикле не превышает 10 литров на 100 км пробега, на трассе заявлено 5.8 л/100 км. Как ни странно, но довольствуется OMODA бензином марки АИ-92, что также снижает общую сумму расходов на её содержание. 
 
В Красноярске можно протестировать необычный кроссовер OMODA C5 3

 

OMODA C5 единственный современный китайский кроссовер, который получил 5 звезд в краш-тесте Euro NCAP. Также важно отметить, что производитель объявляет на автомобиль достаточно длительный гарантийный срок:  5 лет или 150 000 км пробега.

Подводя итоги, хочется сказать, что OMODA C5 действительно относится к новому поколению автомобилей: созданная для комфорта водителей и пассажиров, обладающая очень богатой комплектацией даже в стартовой версии (Joy). Стильная и привлекательная новинка, которая действительно понравится красноярским автолюбителям. 
 
Цена кроссовера 2023 года выпуска в комплектации Joy стартует от 2 109 900 рублей*. Топовая версия Ultimate доступна по цене от 2 369 900 рублей*. 
 
В дилерском центре OMODA «Медведь Альянс» на Караульной, 33 можно познакомиться с новым автомобилем, в том числе пройти тест-драйв и купить автомобиль на специальных условиях. Более детальную информацию вы можете получить по телефону: (391) 290-27-07.
 
Посмотреть автомобили в наличии
 
Официальный дилер OMODA в Красноярске — «Медведь Альянс», адрес: ул. Караульная, 33; 
 
тел.: (391) 290-27-07; 
 
omoda-medved.ru.
 
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Автор: Александр Вознесенский
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