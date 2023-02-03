В Красноярске остался один дилер марки Changan

В «СИАЛАВТО» DK.RU о причинах закрытия автосалона Changan не рассказали.

В Красноярском крае у нас действительно произошли изменения. Причины раскрывать не готов, тем не менее, емкость региона высока, и мы будем планировать поиск второго партнера», — рассказал «Континенту Сибирь» директор по продажам представительства Changan в России Александр Кулагин.