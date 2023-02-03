В Красноярске остался один дилер марки Changan
Компании «Автостиль» и «СИАЛАВТО» прекратили сотрудничество с китайским автомобильным брендом Changan.
Информация об этом появилась на официальном сайте Changan в России. Сейчас единственным дилером марки является «Чанган Центр Агат Красноярск» (ГК «Агат»). Этот автосалон был открыт осенью 2022.
В «СИАЛАВТО» DK.RU о причинах закрытия автосалона Changan не рассказали.
В Красноярском крае у нас действительно произошли изменения. Причины раскрывать не готов, тем не менее, емкость региона высока, и мы будем планировать поиск второго партнера», — рассказал «Континенту Сибирь» директор по продажам представительства Changan в России Александр Кулагин.
Справка
Changan Automobile Group — китайская автомобилестроительная компания. Входит в число 20 крупнейших производителей страны. В Россию марка зашла в 2013 году. Сейчас в России продается 7 моделей марки.
Читайте также:
-
В Красноярск зайдет дилер китайской марки TANK
Нижегородский холдинг «АГАТ» намерен открыть на месте дилерского центра Porsche в Красноярске автосалон китайской марки TANK.
-
Группа «Арсенал» открыла новый дилерский центр в Красноярске
Компания предложит красноярцам автомобили концерна JAC Motors.
В Красноярске появится еще один дилер марки FAW
ГК «СИАЛАВТО» стала дилером китайского автомобильного бренда FAW в Красноярске.