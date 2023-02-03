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В Красноярске остался один дилер марки Changan

В Красноярске остался один дилер марки Changan
Иллюстрация: Changan Motors Rus / vk.com

Компании «Автостиль» и «СИАЛАВТО» прекратили сотрудничество с китайским автомобильным брендом Changan.

#НОВОСТИ
Информация об этом появилась на официальном сайте Changan в России. Сейчас единственным дилером марки является «Чанган Центр Агат Красноярск» (ГК «Агат»). Этот автосалон был открыт осенью 2022.
 
В «СИАЛАВТО» DK.RU о причинах закрытия автосалона Changan не рассказали. 
В Красноярском крае у нас действительно произошли изменения. Причины раскрывать не готов, тем не менее, емкость региона высока, и мы будем планировать поиск второго партнера», — рассказал «Континенту Сибирь» директор по продажам представительства Changan в России Александр Кулагин.

Справка

 
Changan Automobile Group — китайская автомобилестроительная компания. Входит в число 20 крупнейших производителей страны. В Россию марка зашла в 2013 году. Сейчас в России продается 7 моделей марки.
 

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Автор: Петр Савельев
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