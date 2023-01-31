В Красноярске появится еще один дилер марки FAW

ГК «СИАЛАВТО» стала дилером китайского автомобильного бренда FAW в Красноярске.

По информации издания « Континент Сибирь », запуск нового автосалона запланирован на февраль 2023. Тогда же в Красноярск привезут первые автомобили. Дилерский центр займет площади автосалона Renault на ул. Пограничников.

В настоящее время официальными дилерами марки в краевом центре являются «FAW Центр Центральный» и «FAW Центр Красноярск» (ГК «Кама»).