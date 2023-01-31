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В Красноярске появится еще один дилер марки FAW

В Красноярске появится еще один дилер марки FAW
Иллюстрация: FAW / vk.com

ГК «СИАЛАВТО» стала дилером китайского автомобильного бренда FAW в Красноярске.

#НОВОСТИ
По информации издания «Континент Сибирь», запуск нового автосалона запланирован на февраль 2023. Тогда же в Красноярск привезут первые автомобили. Дилерский центр займет площади автосалона Renault на ул. Пограничников. 
 
В настоящее время официальными дилерами марки в краевом центре являются «FAW Центр Центральный» и «FAW Центр Красноярск» (ГК «Кама»). 
 
Ранее стало известно, что ГК «СИАЛАВТО» стала дилером марки «Москвич» в Красноярске.
 

Справка

 
China FAW Group — китайская государственная автомобилестроительная компания. Старейшая китайская автомобилестроительная компания, основана в 1953. В России представительство компании открылось в 2007. Автоконцерн производит грузовики, автобусы и легковые машины.
 

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Автор: Петр Савельев
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