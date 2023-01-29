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Дилер выбран: «Москвич» появится в шоу-румах Красноярска в феврале 2023

Дилер выбран: «Москвич» появится в шоу-румах Красноярска в феврале 2023
Иллюстрация: daily-motor.ru

Автомобильный завод «Москвич» анонсировал дилеров в Красноярске и других городах Сибири.

#НОВОСТИ

По данным «Москвича», официальным дилером в Красноярске назначена ГК «СИАЛАВТО», возглавляемая Сергеем Нощиком. «СИАЛАВТО» является официальным дилером Renault, Kia (Красноярск и Абакан).

В Новосибирске дилером выбран «ФАСТАР», в Кемерове «Сибинпэкс», в Омске федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО» и местный «Альянс», — сообщает ksonline.ru.

Таким образом три из четырех дилеров «Москвича» в Сибири являлись дилерами Renault, которая владела «Москвичом» до марта 2022, а после передала его в собственность правительства Москвы.

По данным производителя отгрузки автомобилей начнутся в феврале 2023.

Первый этап формирования дилерской сети должен быть завершен к марту, уже сейчас мы определили наших партнеров в 23 крупных городах России. Более того, мы чувствуем необходимость расширить список городов, где будут представлены автомобили «Москвич», поэтому было принято решение увеличить их количество до 25», — цитирует пресс-служба слова Дмитрия Пронина, гендиректора завода.

Технологическим партнером завода является китайский производитель JAC. Модельный ряд предприятия представлен кроссовером «Москвич 3». Это аналог JAC JS4, который оснащается турбомотором 1,5 л и мощностью 150 л.с. КПП механическая или CVT. Заявлена версия автомобиля с электродвигателем. Цена автомобиля начинается от 1,97 млн рублей.

В планах выпуск под маркой «Москвич» еще трех моделей кроссоверов и один седан.

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    05.10.2022
    Новости ДК
    Красноярск

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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