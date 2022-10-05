Завод «Москвич» ищет дилеров в Красноярске
Завод «Москвич» ищет дилеров по стране. На сайте компании сообщается, что ведется подбор кандидатов на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей.
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Начался цикл публикации отчетов за прошедший финансовый год (закончился 30 июня). В них — информация о потерях бизнеса после 24 февраля. Пострадали все, от автоконцернов — до производителей алкоголя.
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Сотрудников Volkswagen в Нижнем Новгороде просят уволиться за шесть окладов
Те, кто напишет заявление об увольнении по собственному желанию до 17 июня, получат шесть окладов и медицинский полис до конца года. Подчеркивается, что речь не идет о массовых сокращениях.
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Активы Renault в России переходят Минпромторгу. На заводе вновь начнут выпускать «Москвич»
У Renault остается возможность выкупить акции обратно в ближайшие шесть лет. Среди обещаний новых владельцев — локализация производства запчастей в России и сохранение большей части штата.