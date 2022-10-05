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Завод «Москвич» ищет дилеров в Красноярске

Завод «Москвич» ищет дилеров в Красноярске
Иллюстрация: moskvich-auto.ru

Завод «Москвич» ищет дилеров по стране. На сайте компании сообщается, что ведется подбор кандидатов на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей.

#НОВОСТИ
Судя по сайту, компания хочет открыть дилерские центры в 23 городах страны. Среди них есть и Красноярск, а также соседние сибирские города Кемерово, Новосибирск и Омск.
 
Заявки от потенциальных кандидатов принимают до 21 октября. На заводе планируют выпускать не только машины с ДВС, но и  электромобили. Поэтому партнеры должны быть готовы создать соответствующую инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания.
 
О планах возродить производство автомобилей марки «Москвич» стало известно в мае. Тогда 100% акций завода «Рено Россия» были переданы правительству Москвы. Именно на этом заводе и планируют наладить выпуск автомобилей под брендом «Москвич», сначала с двигателем внутреннего сгорания, а затем и электромобилей.
 
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Автор: Петр Савельев
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