Завод «Москвич» ищет дилеров в Красноярске

Завод «Москвич» ищет дилеров по стране. На сайте компании сообщается, что ведется подбор кандидатов на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей.

Судя по сайту, компания хочет открыть дилерские центры в 23 городах страны. Среди них есть и Красноярск, а также соседние сибирские города Кемерово, Новосибирск и Омск.

Заявки от потенциальных кандидатов принимают до 21 октября. На заводе планируют выпускать не только машины с ДВС, но и электромобили. Поэтому партнеры должны быть готовы создать соответствующую инфраструктуру для их демонстрации, продажи и обслуживания.

О планах возродить производство автомобилей марки «Москвич» стало известно в мае. Тогда 100% акций завода « Рено Россия» были переданы правительству Москвы. Именно на этом заводе и планируют наладить выпуск автомобилей под брендом «Москвич», сначала с двигателем внутреннего сгорания, а затем и электромобилей.

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