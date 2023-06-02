В Красноярске с 5 июня вновь заработают платные парковки
В Красноярске завершили процесс передачи площадок платного паркинга от МАУ «Красгорпарк» в ведение управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Красгорпарк исполняет решение Арбитражного суда. Ранее суд признал организации платных стоянок как несоответствующую допустимым видам деятельности согласно закону «Об автономных учреждениях».
Это будет двухуровневое сооружение, рассчитанное на примерно 300 машин. Заезжать на нее можно будет с ул. Дубровинского.
В Красноярске начнут штрафовать за неправильную парковку на Красной Армии
С 1 марта на Красной Армии начнет работать комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Он будет фиксировать как неправильную парковку, так и другие нарушения ПДД.