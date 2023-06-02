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В Красноярске с 5 июня вновь заработают платные парковки

В Красноярске с 5 июня вновь заработают платные парковки
Иллюстрация: администрация города

В Красноярске завершили процесс передачи площадок платного паркинга от МАУ «Красгорпарк» в ведение управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

#НОВОСТИ
С 5 июня парковки вновь станут платными. Речь идет о площадках в районе БКЗ (пл. Мира, 2 б), Театральной площади (ул. Перенсона, 2), возле парка имени 400-летия Красноярска (ул. Авиаторов, 33/1) и на Центральной набережной (ул. Бограда, 21, ул. Дубровинского, 1а и 45а/1). Стоимость одного часа парковки составит 25 рублей. Парковки работают круглосуточно.
 
По информации мэрии, в будни в центре города парковками ежедневно пользуются более 4000 водителей, в выходные автомобили на них оставляют в среднем на 2 часа. 
 
Перечень всех платных парковок можно посмотреть на сайте администрации города.
 
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Автор: Петр Савельев
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