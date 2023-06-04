Китайские автомобили Jetour в Красноярске будут продавать два дилера

Jetour является одним из брендов китайской корпорации CHERY, который был запущен в 2018.

Китайская автомобильная марка Jetour выбрала двух дилеров в Красноярске — ГК «Арсенал» и ГК «Сиалавто», — сообщает «Континент Сибирь».

Ранее оба этих дилера конкурировали по бренду Changan, однако с 2023 прекратили работу с этой маркой.

Вместе с тем, в России организацией продаж и дилерской сети этой марки занимается не российское представительство CHERY, а отдельная структура ─ «Джетур Мотор Рус».

Модельный ряд Jetour будет состоять из двух кроссоверов — Dashing и X90 Plus. По данным «Автобизнесревю», осенью 2023 у дилеров появится третий внедорожник — X70 Plus, а в конце 2023…начале 2024 еще два кроссовера — T–1 и DX5. Цены на автомобили пока не объявлены.

Как стало известно, в Красноярске официальным дилером Jetour стала ГК «Арсенал» — крупный местный мультибрендовый холдинг, в портфеле которого уже есть Audi, Jaguar, Land Rover, Mazda, Nissan, Haval, Hisun, JAC, Evolute, Voyah, а также ГК «СиалАвто» — официальный дилер Renault, KIA, «Москвич», FAW в Красноярске, Geely, KIA, Renault в Абакане.

Салон Jetour «Арсенал» разместит на Авиаторов в здании центра Nissan.

«СиалАвто» анонсировала в ТГ-канале появление в портфеле нового бренда фотографией автомобиля Jetour с подписью «New brand. Soon».

Среди городов Сибири, где в первую очередь будут запущены дилеры Jetour, также числятся Омск, Кемерово и Абакан.

Представлять Jetour в Абакане будет холдинг «АГАТ», салон будет располагаться в здании «Тойота Центр Абакан» на Молодежном квартале.

Дилером марки в Омске была выбрана ГК «Альянс», в Кемерове — ГК «Сибинпэкс».

Справка Бренд Jetour компания Chery создала в 2018 специально для молодой и относительно небогатой аудитории.

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