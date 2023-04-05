В Красноярске появится еще один дилер китайской марки HAVAL

Им станет крупный нижегородский холдинг «АГАТ». Дилерский центр разместится на проспекте Котельникова в бывшем дилерском центре Jaguar Land Rover.

Об этом пишет «Континент Сибирь» со ссылкой на тендерную документацию, размещенную на сайте холдинга «АГАТ».

В 2022 на этой площадке открыли салоны CHERY и EXEED. Затем EXEED переехал, а в дилерском центре на Котельникова начали реконструкцию. После ремонта в здании и запустят новый дилерский центр.

Ориентировочно новый автосалон откроется в июне 2023. Сейчас единственным официальным дилером HAVAL в Красноярске является ГК «Арсенал».

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