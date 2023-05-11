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Подписан контракт на поставку первых электробусов в Красноярск

Подписан контракт на поставку первых электробусов в Красноярск
Иллюстрация: Фото: сайт завода-изготовителя «Белкоммунмаш»

Администрация Красноярска подписала контракт с компанией «Белрус» (дилер холдинга «Белкоммунмаш) на поставку в город 11 электробусов.

#НОВОСТИ
Сумма контракта – 471,2 млн рублей. По договору транспортные средства доставят в город до конца октября 2023 года. 
 
Это будут новые электробусы модели E321 с 30 посадочными местами (при общей вместимости не менее 80 пассажиров) и 50-километровым запасом автономного хода. В транспортных средствах будет система ГЛОНАСС, климат-контроля, видеонаблюдение, спутниковая навигация, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, светодиодное табло. Электробусы адаптируют для поездок маломобильных пассажиров. Гарантия составит 2 года.
Мы одними из первых за Уралом испытаем, как новый транспорт поведет себя на дорогах в сибирские морозы», – сообщил руководитель департамента транспорта Максим Силкин.
Также в ближайших планах покупка трех зарядных станций для электробусов. Также до конца года по федеральной программе модернизации городского электротранспорта Красноярск получит еще 9 электробусов и 2 зарядные станции для них.
 
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Автор: Петр Савельев
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