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Красноярск приобретет два десятка трамваев почти на 1 млрд рублей

Пермь, 71-911ЕМ «Львёнок» № 5877 — маршрут 4
Пермь, 71-911ЕМ «Львёнок» № 5877 — маршрут 4. Иллюстрация: transphoto.org

Администрация Красноярска объявила закупку девятнадцати трамваев в рамках программы «Чистый воздух» за 970,7 млн рублей.

#НОВОСТИ

Новые транспортные средства должны вмещать до 150 человек, иметь в салонах видеонаблюдение, зарядные розетки для телефонов и валидаторы.

На сегодняшний день в Красноярске на линию выходят 40 трамваев.

Последний раз подобное масштабное обновление трамвайного парка было в советские годы», – подчеркнули в администрации.

Всего в рамках программы «Чистый воздух» красноярские власти получат на электротранспорт порядка 2 млрд рублей.

Конкретные модели и производители транспорта в документации не указаны, но поименовано, что срок службы транспорта должен составлять не менее 16 лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 сентября.

Поставщика выберут 27 сентября, поставка техники должна состоятся не позднее 10 декабря 2021 года.

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Автор: Петр Савельев
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