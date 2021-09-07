Красноярск приобретет два десятка трамваев почти на 1 млрд рублей
Администрация Красноярска объявила закупку девятнадцати трамваев в рамках программы «Чистый воздух» за 970,7 млн рублей.
Новые транспортные средства должны вмещать до 150 человек, иметь в салонах видеонаблюдение, зарядные розетки для телефонов и валидаторы.
На сегодняшний день в Красноярске на линию выходят 40 трамваев.
Последний раз подобное масштабное обновление трамвайного парка было в советские годы», – подчеркнули в администрации.
Всего в рамках программы «Чистый воздух» красноярские власти получат на электротранспорт порядка 2 млрд рублей.
Конкретные модели и производители транспорта в документации не указаны, но поименовано, что срок службы транспорта должен составлять не менее 16 лет.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 сентября.
Поставщика выберут 27 сентября, поставка техники должна состоятся не позднее 10 декабря 2021 года.
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