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В Красноярске открылся первый за Уралом дилерский центр премиальных электромобилей VOYAH

В Красноярске открылся первый за Уралом дилерский центр премиальных электромобилей VOYAH
Иллюстрация: «Voyah Форпост»

В Красноярске открылся дилерский центр «Voyah Форпост» (ООО «ЛРЦ Форпост»). Это единственный официальный дилер марки VOYAH за Уралом.

#НОВОСТИ
На территории автосалона сейчас установлено две зарядные станции, планируют разместить еще 12 на территории холдинга. Модельный ряд представлен электрокроссовером Voyah Free, электровэном Voyah Dream и премьерой Шанхайского автосалона электроседаном Voyah Passion. Voyah Free и Voyah Dream имеют еще и гибридные версии. Наличие автомобилей, сроки поставки и возможность заказать электрокар, можно уточнить у менеджеров «Voyah Форпост».
 
«Voyah Форпост» входит в группу компаний «Арсенал» (официальный представитель 13 автомобильных брендов в Красноярске). ООО «ЛРЦ Форпост» более 5 лет занимается обслуживание электромобилей в городе.
 
В Красноярске открылся первый за Уралом дилерский центр премиальных электромобилей VOYAH 1
 
 
Дилерский центр находится по адресу Партизана Железняка, 46в;
 
телефон: 7 (391)222 02 92;
 
сайт: https://voyah-forpost-krasnoyarsk.ru/
 
 
В Красноярске открылся первый за Уралом дилерский центр премиальных электромобилей VOYAH 2

Справка

 
Марка Voyah была создана в 2018 на базе автоконцерна DongFeng Motor Corporation из КНР. Автоконцерн, имея 53-летний опыт, открыл новое подразделение, чтобы заниматься премиальным транспортом на электротяге. Марку VOYAH отличает изысканный дизайн, впечатляющая динамика, безупречная безопасность и передовые технические решения, направленные на защиту окружающей среды. Философия бренда – «Воплощать мечты, делая жизнь лучше».
 

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Автор: Александр Вознесенский
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