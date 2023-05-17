В Красноярске открылся первый за Уралом дилерский центр премиальных электромобилей VOYAH

В Красноярске открылся дилерский центр «Voyah Форпост» (ООО «ЛРЦ Форпост»). Это единственный официальный дилер марки VOYAH за Уралом.

На территории автосалона сейчас установлено две зарядные станции, планируют разместить еще 12 на территории холдинга. Модельный ряд представлен электрокроссовером Voyah Free, электровэном Voyah Dream и премьерой Шанхайского автосалона электроседаном Voyah Passion. Voyah Free и Voyah Dream имеют еще и гибридные версии. Наличие автомобилей, сроки поставки и возможность заказать электрокар, можно уточнить у менеджеров «Voyah Форпост».

«Voyah Форпост» входит в группу компаний «Арсенал» (официальный представитель 13 автомобильных брендов в Красноярске). ООО «ЛРЦ Форпост» более 5 лет занимается обслуживание электромобилей в городе.

Дилерский центр находится по адресу Партизана Железняка, 46в;

телефон: 7 (391)222 02 92;

сайт: https://voyah-forpost-krasnoyarsk.ru/

Справка Марка Voyah была создана в 2018 на базе автоконцерна DongFeng Motor Corporation из КНР. Автоконцерн, имея 53-летний опыт, открыл новое подразделение, чтобы заниматься премиальным транспортом на электротяге. Марку VOYAH отличает изысканный дизайн, впечатляющая динамика, безупречная безопасность и передовые технические решения, направленные на защиту окружающей среды. Философия бренда – «Воплощать мечты, делая жизнь лучше».

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