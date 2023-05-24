Доля премиальных машин снизилась вдвое на авторынке РФ

Жители России стали покупать меньше автомобилей премиум-сегмента, но при этом потраченные на их приобретение суммы выросли.

За апрель 2023 финансовая емкость рынка новых легковых автомобилей в РФ достигла отметки в 202,2 млрд рублей. Это превышает как показатель марта 2023, равный 184,9 млрд рублей, так и результат апреля 20233 — тогда финансовая емкость российского авторынка составила 78,9 млрд рублей.

Как зафиксировали аналитики «АВТОСТАТ», 32,9 млрд рублей пришлись на автомобили премиального сегмента, включая марки люкс-класса. В сравнении с апрелем прошлого года это больше на 41,8%. Таким образом, за апрель 2023 количество новых машин их премиум-сегмента в РФ увеличилось почти на три тысячи.

При этом непосредственно доля премиального сегмента в структуре затрат российских автовладельцев снизилась с 29,4% (апрель 2022) до 16,3%.

А вот доля машин, относящихся к массовому сегменту, заметно увеличилась: с 70,6% в апреле минувшего года до 83,7% в апреле текущего. В результате в РФ за апрель 2023 прибавилось 72,7 тыс. машин «массового потребления». Согласно исследованию, на них потратили 169,3 млрд рублей: этот показатель превышает данные апреля 2022 в три раза.

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