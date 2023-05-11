В Красноярске начали ремонтировать Коммунальный мост

Сооружению планируют полностью поменять дорожную одежду.

Ремонт Коммунального моста в Красноярске стартовал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Владислав Логинов.

Как и планировали, рабочие зашли на ремонт Коммунального моста. Техника уже начала снимать старый асфальт от ул. Вейнбаума до первого деформационного шва», — написал он.

По словам Логинова, полностью перекрывать мост не планируется — это будут делать частями. Но сложности с движением все равно ожидаются.

Пробок не избежать, очень прошу вас отнестись с пониманием. Ремонт моста давно уже назрел», — пишет мэр.

В последний раз Коммунальный мост ремонтировали в 2017. С того времени на покрытии возникли дефекты и колейность. Для их устранения в этом году планируется полностью заменить дорожную одежду на мосту. На эти цели выделено порядка 200 млн рублей.

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