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В Красноярске начали ремонтировать Коммунальный мост

В Красноярске начали ремонтировать Коммунальный мост
Иллюстрация: t.me/krsk_loginov

Сооружению планируют полностью поменять дорожную одежду.

#НОВОСТИ

Ремонт Коммунального моста в Красноярске стартовал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Владислав Логинов.

Как и планировали, рабочие зашли на ремонт Коммунального моста. Техника уже начала снимать старый асфальт от ул. Вейнбаума до первого деформационного шва», — написал он.

По словам Логинова, полностью перекрывать мост не планируется — это будут делать частями. Но сложности с движением все равно ожидаются.

Пробок не избежать, очень прошу вас отнестись с пониманием. Ремонт моста давно уже назрел», — пишет мэр.

В последний раз Коммунальный мост ремонтировали в 2017. С того времени на покрытии возникли дефекты и колейность. Для их устранения в этом году планируется полностью заменить дорожную одежду на мосту. На эти цели выделено порядка 200 млн рублей.

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Исполнителя определят 20 апреля, а завершить ремонтные и строительные работы понадобится до 31 октября 2023.

Автор: Петр Савельев
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