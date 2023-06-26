310 млн собираются направить на строительство дороги-дублера Гайдашовки

Перед началом строительства подрядчику понадобится откорректировать проектную документацию. Все работы должны быть завершены до октября 2024.

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска начал поиск подрядчика для строительства дороги по ул. Космонавтов. Согласно условиям опубликованного тендера, дорожное полотно должно будет пролегать от ул. 9 Мая до ул. Ястынская. Начальная цена контракта — 310 594 995,31 рублей.

В описании объекта закупки значится, что подрядчик должен будет выполнить два вида работ: до 31 августа 2023 провести корректировку проектной документации, и только после этого приступить к строительству. Сроком завершения создания дороги значится 30 октября 2024.

Необходимость откорректировать проектно-сметную документацию связана с не учтенными ранее объемами работ. Их выявили при согласовании документом с ресурсоснабжающими организациями.

Организацией, которая разработала проектную документацию, значится АО «Гражданпроект». 15 декабря 2022 смета получила положительное заключение госэкспертизы.

Согласно данным тендера, обеспечение контракта составит четверть от общей суммы — 77 648 748,83 рублей. Еще 3 105 949,95 рублей предназначены для обеспечения заявки.

Заказчиком значится красноярское Управление капитального строительства. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продолжается до 10 июля.

Аналогичная заявка на строительство этой дороги публиковалась и ранее: например, на РТС-тендер она датируется 5 июня 2023. Подать заявку можно было до 21 июня, а 23 июня должно было состояться определение подрядчика. Сейчас она находится в статусе отмененной.

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