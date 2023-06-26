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310 млн собираются направить на строительство дороги-дублера Гайдашовки

310 млн собираются направить на строительство дороги-дублера Гайдашовки
Иллюстрация: freepik.com / evening_tao

Перед началом строительства подрядчику понадобится откорректировать проектную документацию. Все работы должны быть завершены до октября 2024.

#НОВОСТИ

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска начал поиск подрядчика для строительства дороги по ул. Космонавтов. Согласно условиям опубликованного тендера, дорожное полотно должно будет пролегать от ул. 9 Мая до ул. Ястынская. Начальная цена контракта — 310 594 995,31 рублей.

В описании объекта закупки значится, что подрядчик должен будет выполнить два вида работ: до 31 августа 2023 провести корректировку проектной документации, и только после этого приступить к строительству. Сроком завершения создания дороги значится 30 октября 2024.

Необходимость откорректировать проектно-сметную документацию связана с не учтенными ранее объемами работ. Их выявили при согласовании документом с ресурсоснабжающими организациями.

Организацией, которая разработала проектную документацию, значится АО «Гражданпроект». 15 декабря 2022 смета получила положительное заключение госэкспертизы.

Согласно данным тендера, обеспечение контракта составит четверть от общей суммы — 77 648 748,83 рублей. Еще 3 105 949,95 рублей предназначены для обеспечения заявки.

Заказчиком значится красноярское Управление капитального строительства. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продолжается до 10 июля.

Аналогичная заявка на строительство этой дороги публиковалась и ранее: например, на РТС-тендер она датируется 5 июня 2023. Подать заявку можно было до 21 июня, а 23 июня должно было состояться определение подрядчика. Сейчас она находится в статусе отмененной.

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Это практически четверть от общего объема средств, направленных на всю дорожную отрасль региона.

В Красноярске в 2023 построят 9 км новых дорог

В мэрии поделились планами строительства новых дорожных объектов в 2023. Так, в этом году достроят дорогу к школе в микрорайоне «Бугач». Ее протяженность составит 1,4 км.

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Внедрение транспортной интеллектуальной системы обеспечит автоматизированное управление дорогами в онлайн-режиме.

Автор: Петр Савельев
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