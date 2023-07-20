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881 млн выделили на III этап реконструкции дороги «Красноярск — Элита»

881 млн выделили на III этап реконструкции дороги «Красноярск — Элита»
Иллюстрация: freepik.com / jannoon028

До 1 августа принимаются заявки от потенциальных подрядчиков. Победителю предстоит завершить все работы в августе 2025.

#НОВОСТИ

В Красноярске начали поиск подрядчика, который выполнит III этап реконструкции автомобильной дороги, ведущей в п. Элита. Максимальная цена контракта — 880 639 766 рублей. Данные о закупке разместили на платформах ЕИС-Закупки и РТС-тендер 10 июля.

Заказчиком значится Управление автомобильных дорог Красноярского края. Потенциальные исполнители могут подать заявки до 1 августа 2023. Победитель открытого конкурса станет известен уже 4 августа. Он получит 30% аванса, после чего с 1 сентября должен будет приступить к выполнению работ. Датой их окончания значится 30 августа 2025.

Строительную длину оценили в 3,047 км, а протяженность — 3 877,87 метров.

В описании объекта закупки уточнили, какие работы подрядчику понадобится выполнить самостоятельно. Среди них указали эти этапы:

  • подготовительные и земляные работы;
  • устройство фундаментов и оснований;
  • возведение несущих и наружных ограждающих конструкций;
  • устройство внутренних электротехнических систем;
  • устройство наружных электрических сетей и линий связи;
  • устройство наружных сетей водоснабжения;
  • устройство дорожной одежды автомобильных дорог;
  • работы по обустройству автомобильной дороги;
  • устройство искусственных сооружений;
  • благоустройство.

Напомним, реконструкция автомобильной дороги «Красноярск — Элита» началась в 2021. О том, как должен измениться маршрут, «ДК» подробно рассказывал здесь.

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Автор: Петр Савельев
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