881 млн выделили на III этап реконструкции дороги «Красноярск — Элита»
До 1 августа принимаются заявки от потенциальных подрядчиков. Победителю предстоит завершить все работы в августе 2025.
В Красноярске начали поиск подрядчика, который выполнит III этап реконструкции автомобильной дороги, ведущей в п. Элита. Максимальная цена контракта — 880 639 766 рублей. Данные о закупке разместили на платформах ЕИС-Закупки и РТС-тендер 10 июля.
Заказчиком значится Управление автомобильных дорог Красноярского края. Потенциальные исполнители могут подать заявки до 1 августа 2023. Победитель открытого конкурса станет известен уже 4 августа. Он получит 30% аванса, после чего с 1 сентября должен будет приступить к выполнению работ. Датой их окончания значится 30 августа 2025.
Строительную длину оценили в 3,047 км, а протяженность — 3 877,87 метров.
В описании объекта закупки уточнили, какие работы подрядчику понадобится выполнить самостоятельно. Среди них указали эти этапы:
- подготовительные и земляные работы;
- устройство фундаментов и оснований;
- возведение несущих и наружных ограждающих конструкций;
- устройство внутренних электротехнических систем;
- устройство наружных электрических сетей и линий связи;
- устройство наружных сетей водоснабжения;
- устройство дорожной одежды автомобильных дорог;
- работы по обустройству автомобильной дороги;
- устройство искусственных сооружений;
- благоустройство.
Напомним, реконструкция автомобильной дороги «Красноярск — Элита» началась в 2021. О том, как должен измениться маршрут, «ДК» подробно рассказывал здесь.
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