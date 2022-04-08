Между Красноярском и Элитой появится пункт контроля грузовиков

Его установят на заключительном этапе реконструкции дороги между этими населенными пунктами.

На трассе Красноярск — Элита установят пункт весогабаритного контроля. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.

Направление Красноярск — Элита — единственное связующее звено западной сети краевых дорог, чем и обусловлено в дальнейшем появление здесь нового пункта весогабаритного контроля. Оборудование поможет отрегулировать интенсивность воздействия большегрузов на региональные маршруты», — говорит руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.

Пункт установят на участке с 3,5 до 6,5 км. Произойдет это к 2025 году — на финальном этапе реконструкции трассы Красноярск — Элита.

Сейчас в крае действуют восемь передвижных и два автоматических пункта весового контроля.

Читайте также:

Асфальт до «Белокурихи горной» обойдется в 0,5 млрд рублей В Алтайском крае активно строится новый кластер «Белокуриха горная», которая обещает стать настоящим кладом для туристов, даже шоссе туда будет стоить как золотой запас Зимбабве.

Дорогу в «Тихих зорях» построят за 162 млн руб. Мэрия объявила торги

Торги на строительство автомобильной развязки в микрорайоне «Тихие зори» объявила администрация Красноярска. Начальная максимальная цена — 162 млн руб.

Самую большую школу в Сибири достроят к августу

Строительство велось почти два года и стоило бюджету города более миллиарда рублей. Сейчас для нее закупают мебель и оборудование.