Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.04
82,59
90,59
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Между Красноярском и Элитой появится пункт контроля грузовиков

Между Красноярском и Элитой появится пункт контроля грузовиков
Иллюстрация: vk.com/mintrans_kk

Его установят на заключительном этапе реконструкции дороги между этими населенными пунктами.

#СВОЕ ДЕЛО
На трассе Красноярск — Элита установят пункт весогабаритного контроля. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.
Направление Красноярск — Элита — единственное связующее звено западной сети краевых дорог, чем и обусловлено в дальнейшем появление здесь нового пункта весогабаритного контроля. Оборудование поможет отрегулировать интенсивность воздействия большегрузов на региональные маршруты», — говорит руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.
Пункт установят на участке с 3,5 до 6,5 км. Произойдет это к 2025 году — на финальном этапе реконструкции трассы Красноярск — Элита.
 
Сейчас в крае действуют восемь передвижных и два автоматических пункта весового контроля.
 
Читайте также:
Асфальт до «Белокурихи горной» обойдется в 0,5 млрд рублей

В Алтайском крае активно строится новый кластер «Белокуриха горная», которая обещает стать настоящим кладом для туристов, даже шоссе туда будет стоить как золотой запас Зимбабве.

Дорогу в «Тихих зорях» построят за 162 млн руб. Мэрия объявила торги

Торги на строительство автомобильной развязки в микрорайоне «Тихие зори» объявила администрация Красноярска. Начальная максимальная цена — 162 млн руб.

Самую большую школу в Сибири достроят к августу

Строительство велось почти два года и стоило бюджету города более миллиарда рублей. Сейчас для нее закупают мебель и оборудование.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолий Быков отозвал ходатайство по уголовному делу с присяжнымиАнатолий Быков отозвал ходатайство по уголовному делу с присяжными
  • Крупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из КрасноярскаКрупная авиакомпания заявила масштабную распродажу рейсов из Красноярска
  • Красноярском бизнесу понизят ставки по упрощенкеКрасноярском бизнесу понизят ставки по упрощенке
  • Цены выросли, спрос сократился: что происходит с рынком вторички в КрасноярскеЦены выросли, спрос сократился: что происходит с рынком вторички в Красноярске
  • Красноярский авторынок пополнился китайским брендом CheryКрасноярский авторынок пополнился китайским брендом Chery
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.