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Самую большую школу в Сибири достроят к августу

Самую большую школу в Сибири достроят к августу
Иллюстрация: admkrsk.ru

Строительство велось почти два года и стоило бюджету города более миллиарда рублей. Сейчас для нее закупают мебель и оборудование.

#НОВОСТИ
Школу в красноярском микрорайоне Бугач введут в эксплуатацию в августе этого года. Об этом рассказали в департаменте градостроительства города.
 
Контракт на строительство этого образовательного учреждения компания «Культбытстрой» получила в июле 2020 года. Его цена составляла 1,24 млрд рублей. Сейчас работы вошли в финальную стадию.
 
Параллельно с этим мэрия объявила ряд аукционов на поставку мебели и оборудования для этой школы.
Для нее приобретут холодильники, универсальные кухонные машины, линии раздачи, стулья для столовой, дозаторы, диспенсеры. Также закупаются стеллажи для библиотеки, жалюзи, школьные доски с креплениями, хореографические станки, музыкальные инструменты и оборудование для лингафонного кабинета», — сообщили в администрации города.
Все оборудование должно быть закуплено, поставлено и смонтировано к 15 июля 2022 года.
 
Напомним, что школа на Бугаче рассчитана на 1 550 учеников и является самой большей в Сибири. Она станет ядром образовательного кластера, который возводится в этом районе.
 
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Появиться он может в Железнодорожном районе. Здесь будет школа, детсады и другие подобные сооружения.

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Администрация Красноярска подбирает разработчика ПСД детского сада в микрорайоне Бугач, — сообщает пресс-служба мэрии.

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Возводят сооружение в первую очередь для безопасности учащихся новой школы, которая должна появиться в этом районе.

 

Автор: Петр Савельев
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