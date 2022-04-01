Самую большую школу в Сибири достроят к августу
Строительство велось почти два года и стоило бюджету города более миллиарда рублей. Сейчас для нее закупают мебель и оборудование.
Школу в красноярском микрорайоне Бугач введут в эксплуатацию в августе этого года. Об этом рассказали в департаменте градостроительства города.
Контракт на строительство этого образовательного учреждения компания «Культбытстрой» получила в июле 2020 года. Его цена составляла 1,24 млрд рублей. Сейчас работы вошли в финальную стадию.
Параллельно с этим мэрия объявила ряд аукционов на поставку мебели и оборудования для этой школы.
Для нее приобретут холодильники, универсальные кухонные машины, линии раздачи, стулья для столовой, дозаторы, диспенсеры. Также закупаются стеллажи для библиотеки, жалюзи, школьные доски с креплениями, хореографические станки, музыкальные инструменты и оборудование для лингафонного кабинета», — сообщили в администрации города.
Все оборудование должно быть закуплено, поставлено и смонтировано к 15 июля 2022 года.
Напомним, что школа на Бугаче рассчитана на 1 550 учеников и является самой большей в Сибири. Она станет ядром образовательного кластера, который возводится в этом районе.
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Администрация Красноярска подбирает разработчика ПСД детского сада в микрорайоне Бугач, — сообщает пресс-служба мэрии.
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Возводят сооружение в первую очередь для безопасности учащихся новой школы, которая должна появиться в этом районе.