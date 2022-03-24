Дорогу в «Тихих зорях» построят за 162 млн руб. Мэрия объявила торги

Торги на строительство автомобильной развязки в микрорайоне «Тихие зори» объявила администрация Красноярска. Начальная максимальная цена — 162 млн руб.

По поручению главы города Сергея Еремина проектировщики уже проработали разные варианты строительства развязки.

Дорога пройдет от дома № 21 улицы Судостроительной по улице Графитной на северо-запад до Николаевского моста по стыку черты городской застройки и промышленных территорий.

Она будет двухполюсной, ширина проезжей части составит 7 метров.

Кроме того, победитель торгов должен будет оборудовать двухметровые тротуары, остановочные пункты и регулируемый железнодорожный переезд. Сделать все это необходимо будет до октября 2023 года.

Новая дорога существенно облегчит жизнь жителям микрорайона Пашенный. Благодаря ей они смогут напрямую попасть в Октябрьский район, без заезда на Предмостную площадь.

Ранее DK.RU сообщал, что благодаря новой дороге в микрорайоне Пашенный появится быстрый выезд на Николаевский мост. Для ее строительства необходимо будет выкупить земли, которые находятся на территории запроектированного объекта.

Стало известно также, что госэкспертиза одобрила проект развязки в красноярских Тихих зорях. Это будет сооружение с двумя полосами движения. Общая ширина проезжей части составит 7 метров. Стоимость объекта — 364 млн рублей.

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