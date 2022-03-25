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Асфальт до «Белокурихи горной» обойдется в 0,5 млрд рублей

Асфальт до «Белокурихи горной» обойдется в 0,5 млрд рублей
Иллюстрация: Визиталтай

В Алтайском крае активно строится новый кластер «Белокуриха горная», которая обещает стать настоящим кладом для туристов, даже шоссе туда будет стоить как золотой запас Зимбабве.

#НОВОСТИ

Средства для строительства шоссе будут выделены из федерального бюджета.

Протяженность транспортной артерии составит 2 км, ширина трассы 6 м. Проект подразумевает круглогодичное движение транспорта и современное оснащение — светодиодное освещение, тротуар и велосипедная дорожка. Закончить строительство планируется до конца 2022.

В конце 2021 на площадке «Белокуриха горная» была открыта автомобильная дорога до горы Мишина. Сейчас, помимо объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры, на территории кластера создают объекты туристской индустрии.

Справка

Кластер «Белокуриха Горная» — первый в новейшей истории России курорт, который создается с нуля. Локация расположена рядом с курортом Белокуриха на высоте 800 м над уровнем моря. Основной лечебный фактор курорта — минеральные воды месторождений «Искра-2».

Дорога, связывающая новый и старый курорты представляет собой затяжной серпантин длинною 8 км и подъемом 0,4 км, который включает в себя 62 изгиба, 12 серпантинов, смотровые площадки с арт-объектами.

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Автор: Петр Савельев
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