Асфальт до «Белокурихи горной» обойдется в 0,5 млрд рублей

В Алтайском крае активно строится новый кластер «Белокуриха горная», которая обещает стать настоящим кладом для туристов, даже шоссе туда будет стоить как золотой запас Зимбабве.

Средства для строительства шоссе будут выделены из федерального бюджета.

Протяженность транспортной артерии составит 2 км, ширина трассы 6 м. Проект подразумевает круглогодичное движение транспорта и современное оснащение — светодиодное освещение, тротуар и велосипедная дорожка. Закончить строительство планируется до конца 2022.

В конце 2021 на площадке «Белокуриха горная» была открыта автомобильная дорога до горы Мишина. Сейчас, помимо объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры, на территории кластера создают объекты туристской индустрии.

Справка

Кластер «Белокуриха Горная» — первый в новейшей истории России курорт, который создается с нуля. Локация расположена рядом с курортом Белокуриха на высоте 800 м над уровнем моря. Основной лечебный фактор курорта — минеральные воды месторождений «Искра-2».

Дорога, связывающая новый и старый курорты представляет собой затяжной серпантин длинною 8 км и подъемом 0,4 км, который включает в себя 62 изгиба, 12 серпантинов, смотровые площадки с арт-объектами.

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