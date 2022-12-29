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Дорогу Красноярск — Элита в районе Мясокомбината расширили до четырех полос

Дорогу Красноярск — Элита в районе Мясокомбината расширили до четырех полос
Иллюстрация: Министерство транспорта Красноярского края

Реконструкция автотрассы продолжится до конца 2025. В итоге вся она станет четырехполосной.

#НОВОСТИ

Завершилась реконструкция автодороги от Красноярска до Элиты в районе ост. «Мясокомбинат», сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.

Протяженность этого участка составляет 600 м. На его реконструкцию из краевого бюджета было выделено 184 млн рублей. В итоге дорогу расширили до четырех полос и обустроили новое водопропускное сооружение. Также здесь уже смонтировано барьерное ограждение, пешеходные дорожки и опоры освещения.

Напомним, реконструкция дороги Красноярск — Элита разбита на четыре этапа. Два из них — строительство развязки на месте Т-образного перекрестка и, собственно, работы у Мясокомбината — завершены в этом году. Оставшиеся должны быть закончены до конца 2025.

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Сооружение должно появиться здесь к концу лета следующего года.

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Между Красноярском и Элитой появится пункт контроля грузовиков

Его установят на заключительном этапе реконструкции дороги между этими населенными пунктами.

Автор: Петр Савельев
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