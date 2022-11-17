Через дорогу Красноярск — Элита построят надземный переход

Сооружение должно появиться здесь к концу лета следующего года.

В рамках второго этапа реконструкции автодороги Красноярск — Элита, в месте ее перекрестка с дорогой Минино — Бугачево, построят надземный пешеходный переход. Об этом рассказали в Краевом управлении автодорог (КрУДор).

Существующая организация движения уже не обеспечивает должного уровня комфорта и безопасности. Помимо расширения полос, для удобства водителей движение будет выполнено при помощи разворотных петель, с исключением светофора. А для безопасности пешеходов обустроят надземный переход», — рассказал руководитель управления Андрей Журавлев.

По планам, переход в этом месте должен появиться к концу августа 2023. В длину он будет 36 метров, а в ширину — 5 метров. Он будет оборудован лестницами и пандусами. А вот лифтов — не будет.

Напомним, о планах реконструкции дороги Красноярск — Элита власти объявили еще в начале 2021. Проводить ее планируют в четыре этапа. В результате пропускная способность трассы должна увеличиться примерно в пять раз — с сегодняшних 4 000 автомобилей до 20 000.

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