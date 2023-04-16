На шоссе в Элиту вновь поменяют схему движения с 17 апреля 2023

В Красноярском крае меняется схема движения транспорта на двух участках автодороги «Красноярск – Элита» в местах, где продолжается реконструкция.

В ночь с 16 на 17 апреля 2023 на перекрестке дорог «Красноярск…Элита» и «Минино…Бугачево» изменится схема движения в сторону п. Бугачево, где проезд временно был организован по объездной дороге. С 17 апреля транспорт поедет по обычной схеме.

Кроме того, в ночь с 19 на 20 апреля 2023 на 2 км автодороги транспортный поток запустят на объездную дорогу.

Добавим, на трассе «Красноярск…Элита» в Красноярском крае продолжается реконструкция в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По итогам работ дорога будет четырехполосной с современным освещением, тротуарами и остановками. Все работы на объекте планируют завершить в 2025 — об этом сообщает КГКУ «КрУДор».

Напомним, из-за реконструкции на участках трассы меняется схема движения — транспорт в сторону п. Бугачево перенаправили на объезд в первой половине марта 2023.



Фото: Крудор

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