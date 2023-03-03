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Дело Анатолия Быкова о руководстве ОПГ частично прекращено

Дело Анатолия Быкова о руководстве ОПГ частично прекращено
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

Бизнесмен заявил подобное ходатайство после ознакомления с материалами дела. Следствие согласилось.

#НОВОСТИ

Защита Анатолия Быкова и сам бизнесмен закончили знакомиться с материалами уголовного дела о руководстве ОПГ и убийстве. После этого они попросили частично прекратить уголовное преследование.

Следствие считает, что Быков в период с 1990 по 1997 создал преступное сообщество, которым руководил до июня 2002. В этом статусе он организовал в 1998 убийство красноярского бизнесмена, которое было совершено в районе ул. Тимошенкова, 187.

Быков свою причастность к этому делу отрицает, но он заявил ходатайство о частичном прекращении соответствующего производства и преследования в части руководства преступным сообществом из-за истечения сроков давности.

Следствие согласилось с доводами обвиняемого, и в ближайшее время ему будет предъявлена новая редакция обвинения.

Напомним, что Анатолия Быкова задержали в начале мая 2020, а через несколько дней ему предъявили обвинение в организации убийства двух своих «соратников» по ОПГ — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Через пару месяцев к этому добавилось и обвинение в руководстве преступным сообществом.

В августе 2021 коллегия присяжных признала бизнесмена виновным в двойном убийстве. В сентябре того же года суд поддержал решение присяжных и назначил Быкова наказание в виде 13 лет колонии общего режима. Но его защита подала апелляцию, которую в последствии отозвали, чтобы ходатайствовать о пересмотре дела судом, но уже без присяжных.

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Автор: Петр Савельев
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