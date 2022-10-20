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ЕСПЧ постановил выплатить Анатолию Быкову 7,5 тыс евро

ЕСПЧ постановил выплатить Анатолию Быкову 7,5 тыс евро
Иллюстрация: babr24.net

Европейский суд по правам человека поддержал жалобу Анатолия Быкова и постановил выплатить ему 7,5 тыс. евро за содержание в металлической клетке во время судебных заседаний.

#НОВОСТИ

Об этом сообщил Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова.

Кроме того, юрист уточнил, что «защита ранее неоднократно подавала ходатайства по вопросу содержания подзащитного в клетке», однако, суд постоянно отказывал под различными предлогами.

Г-н Прохоров заявил, что защита готовит еще одну жалобу — «по справедливости судебного разбирательства».

Тем не менее, поскольку Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022, исполнимость решения Евросуда взывает сомнение у защиты.

Справка

В сентябре 2021 Свердловский райсуд Красноярска рассмотрел первое дело в отношении бизнесмена Анатолия Быкова. Он был признан виновным в организации заказного убийства двух коммерсантов в 1994. На основании вердикта присяжных, г-н Быков был осужден на 13 лет лишения свободы, апелляционная и кассационная жалобы защиты были отклонены. Помимо этого, в отношении бизнесмена рассматривается еще одно уголовное дело — ему инкриминируют подстрекательство к убийству и покушению. Также Быкову вменяют вину в руководстве преступной организацией и еще одно убийство. Сам бизнесмен, содержащийся с мая 2020 в Красноярском СИЗО, все предъявленные обвинения отрицает.

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Автор: Петр Савельев
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