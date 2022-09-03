Сайт красноярской телекомпании ТВК объявлен СМИ-иноагентом
Минюст России пополнил реестр иноагентов. Кроме местного интернет-издания в него попали предприниматели, редакторы и журналисты, политики и политологи, блогеры и музыканты.
Минюст внес в список СМИ-иноагентов ООО «Новости», на которое зарегистрирован сайт «ТВК Красноярск», — соответствующая информация появилась в реестре ведомства.
В новый список СМИ-иноагентов были включены:
- ООО «Новости», учредитель издания «ТВК-Красноярск»
- Кирилл Федоров, блогер
- Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета. Европа»
- Сергей Лойко, журналист
- Михаил Шац, телеведущий
- Юлия Галямина, политик
- Сергей Медведев, политолог.
По закону физические лица, объявленные СМИ-иноагентами, обязаны создавать юридические лица для предоставления ежеквартальной отчетности в Минюст. Как правило, такие юрлица также вносятся в реестр СМИ-иноагентов.
В реестр физлиц-иноагентов были включены:
- Дмитрий Гордон, украинский журналист
- Катерина Гордеева, журналистка
- Иван Жданов, бывший директор ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена; ликвидирован)
- Борис Зимин, предприниматель
- Андрей Макаревич, музыкант
- Федор Крашенинников, политолог.
Последний раз список СМИ-иноагентов пополнялся 29 июля, в него вошли Дмитрий Быков, Евгения Альбац и Дмитрий Алешковский.
Минюст ведет реестр СМИ-иноагентов с 2017 года. Сейчас в списке 179 физических и юридических лиц.
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