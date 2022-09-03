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Сайт красноярской телекомпании ТВК объявлен СМИ-иноагентом

Сайт красноярской телекомпании ТВК объявлен СМИ-иноагентом
Иллюстрация: tvk6.ru

Минюст России пополнил реестр иноагентов. Кроме местного интернет-издания в него попали предприниматели, редакторы и журналисты, политики и политологи, блогеры и музыканты.

#НОВОСТИ

Минюст внес в список СМИ-иноагентов ООО «Новости», на которое зарегистрирован сайт «ТВК Красноярск», — соответствующая информация появилась в реестре ведомства.

В новый список СМИ-иноагентов были включены:

  • ООО «Новости», учредитель издания «ТВК-Красноярск»
  • Кирилл Федоров, блогер
  • Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новая газета. Европа»
  • Сергей Лойко, журналист
  • Михаил Шац, телеведущий
  • Юлия Галямина, политик
  • Сергей Медведев, политолог.

По закону физические лица, объявленные СМИ-иноагентами, обязаны создавать юридические лица для предоставления ежеквартальной отчетности в Минюст. Как правило, такие юрлица также вносятся в реестр СМИ-иноагентов.

В реестр физлиц-иноагентов были включены:

  • Дмитрий Гордон, украинский журналист
  • Катерина Гордеева, журналистка
  • Иван Жданов, бывший директор ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена; ликвидирован)
  • Борис Зимин, предприниматель
  • Андрей Макаревич, музыкант
  • Федор Крашенинников, политолог.

Последний раз список СМИ-иноагентов пополнялся 29 июля, в него вошли Дмитрий Быков, Евгения Альбац и Дмитрий Алешковский.

Минюст ведет реестр СМИ-иноагентов с 2017 года. Сейчас в списке 179 физических и юридических лиц.

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Автор: Петр Савельев
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