«Ведем переговоры» — ТВК может вернуться в сетку Ростелекома
Когда это произойдет, пока не понятно. Но на руках у телеканала решение Арбитражного суда, который признал одностороннее расторжение договора недействительным.
Отказ «Ростелекома» от исполнения договора с красноярской телекомпанией ТВК признан недействительным. Такое решение принял Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Напомним, что осенью 2020 года телекомоператор в одностороннем порядке расторг договор с телекомпанией, без объяснения причин. Канал попытался опротестовать эти действия в Арбитражном суде Новосибирской области, но тот встал на сторону «Ростелекома». Это решение своих коллег и отменил Седьмой апелляционный. Произошло это еще в конце января 2021 года.
Сейчас мы ведем переговоры о возвращении нас в сетку вещания. Когда это произойдет, пока неизвестно», — рассказал DK.RU генеральный директор канала Вадим Востров.
Напомним, что на днях ТВК добилась отмены штрафа, неправомочно наложенного на нее после проверки МЧС.