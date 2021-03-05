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«Ведем переговоры» — ТВК может вернуться в сетку Ростелекома

«Ведем переговоры» — ТВК может вернуться в сетку Ростелекома
Иллюстрация: Вадим Востров/Facebook

Когда это произойдет, пока не понятно. Но на руках у телеканала решение Арбитражного суда, который признал одностороннее расторжение договора недействительным.

#НОВОСТИ
Отказ «Ростелекома» от исполнения договора с красноярской телекомпанией ТВК признан недействительным. Такое решение принял Седьмой арбитражный апелляционный суд.
 
Напомним, что осенью 2020 года телекомоператор в одностороннем порядке расторг договор с телекомпанией, без объяснения причин. Канал попытался опротестовать эти действия в Арбитражном суде Новосибирской области, но тот встал на сторону «Ростелекома». Это решение своих коллег и отменил Седьмой апелляционный. Произошло это еще в конце января 2021 года.
Сейчас мы ведем переговоры о возвращении нас в сетку вещания. Когда это произойдет, пока неизвестно», — рассказал DK.RU генеральный директор канала Вадим Востров.
Напомним, что на днях ТВК добилась отмены штрафа, неправомочно наложенного на нее после проверки МЧС.
Автор: Евгений Волошинский
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