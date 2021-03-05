«Ведем переговоры» — ТВК может вернуться в сетку Ростелекома

Иллюстрация: Вадим Востров/Facebook

Когда это произойдет, пока не понятно. Но на руках у телеканала решение Арбитражного суда, который признал одностороннее расторжение договора недействительным.