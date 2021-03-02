Телекомпания ТВК добилась отмены результатов проверки МЧС

Суд Железнодорожного района Красноярска отменил итоги проверки, в результате которой телекомпанию оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение норм пожарной безопасности.

Напомним, штраф был наложен после внеплановой проверки по жалобе якобы жительницы дома на улице Копылова, где на тот момент располагалась телекомпания. Женщина, представившаяся жителем дома, обвинила телекомпанию в том, что из-за ее у пожарных и скорой помощи нет возможности подъехать к дому, аппаратура телевизионщиков вызывает у жителей постоянные головные боли, а регулярно проводимые внутри строительные работы мешают даже жильцам верхних этажей. В помещениях ТВК женщина тоже нашла многочисленные нарушения пожарной безопасности и попросила провести проверку. Отметим, что в связи с коронавирусом проверки бизнеса были законодательно приостановлены до конца 2020 года.

ТВК удалось доказать, что заявителя не существует в принципе, следовательно, МЧС не должно было принимать в работу анонимную жалобу. Кроме того выяснилось, что номер телефона зарегистрирован на гражданина Узбекистана, а сама жалоба отправлена с IP-адреса краевого управления МЧС. Сотрудникам ТВК даже пришлось провести натурный эксперимент, чтобы убедиться, что технически невозможно воспользоваться вайфаем для посетителей в управлении (на такой версии настаивало МЧС).

Судебные разбирательства шли почти полгода, наконец апелляционная жалоба ТВК была удовлетворена. Как отметил гендиректор телекомпании Вадим Востров, суды незаконно отклоняли ходатайства о установлении автора жалобы, а МЧС придумывало объяснения появлению этого документа.

Только один конкретный судья Железнодорожного суда г. Красноярска Владимир Каплеев подошел к делу честно и профессионально, сделал необходимые запросы в «Яндекс», интернет-провайдерам и сотовым операторам, в результате чего вскрылась эта махинация», - говорит Востров.

Поскольку итоги проверки отменены, телекомпания отменит и наложенный штраф – 150 тысяч рублей. Однако назвать финал истории хеппи-эндом Востров не спешит. В том числе и потому, что считает: вряд ли кто-то из людей, сфабриковавших жалобу, понесет ответственность за это.

Напомним, до декабря 2020 года телекомпания ТВК располагалась на Копылова, 50. Но после того, как собственник не продлил договор аренды, канал вынужден был съехать на улицу Водопьянова, 12 — в собственное помещение, приобретенное некоторое время назад.

Месяц назад бывшему офису ТВК начали искать новых арендаторов.

Уточнение (16.10): Как сообщили в телекомпании, результаты проверки отменены по инициативе МЧС: 1 марта 2021 года в суд Железнодорожного района поступило ходатайство от государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору с просьбой отменить результаты внеплановой проверки в отношении ОАО «ТВК – 6 канал», поскольку обращение имеет признаки анонимности.