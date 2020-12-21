ТВК переезжает в другое помещение: телекомпании не продлили аренду на Копылова

Официальная версия смены площадки – собственник помещения на Копылова, 50, не продлил договор аренды. Однако Вадим Востров видит в этом решении не только отношения хозяйствующих субъектов, но и давление на телеканал со стороны «вертикали власти». Якобы арендодатель «понятия не имеет, зачем он не продлил договор аренды».

Понятно, что помещение ТВК - это не просто офис: это узел связи, коммуникации, оптоволокно, объект электроподключения первой категории, технологичная студия и так далее. Они (власти – прим. ред.) надеялись, что за короткое время и в условиях пандемии мы не сможем решить все эти технические проблемы. Но мы их решили: перенесли узел связи, получили необходимые электромощности, заново сделали все коммуникации, построили новую студию», - пишет Востров в своем аккаунте.

Новое помещение на улице Водопьянова, 12, телекомпания приобрела в собственность. Это такая же пристройка, как и на Копылова. Только последнее имело площадь 800 кв. м., а новое — 500 кв.м. Как Востров рассказал DK.RU, переезд планируют начать 25 декабря и до конца новогодних каникул перевезти эфирную студию. Остальное же сменит место дислокации в течение января. Прерывать вещание на это время в компании не собираются.

Переезд обойдется компании примерно в 10 млн рублей (без стоимости помещения — о ней Востров умолчал).

Добавим, что на Копылова, 50, у ТВК было два помещения. Второе по-прежнему остается в их распоряжении. Здесь откроется допофис компании, куда переведут отдел продаж и некоторые службы.