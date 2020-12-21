ТВК переезжает в другое помещение: телекомпании не продлили аренду на Копылова
Генеральный директор ТВК Вадим Востров сообщил о том, что телекомпания переезжает из Октябрьского района в Советский, с улицы Копылова на улицу Водопьянова.
Официальная версия смены площадки – собственник помещения на Копылова, 50, не продлил договор аренды. Однако Вадим Востров видит в этом решении не только отношения хозяйствующих субъектов, но и давление на телеканал со стороны «вертикали власти». Якобы арендодатель «понятия не имеет, зачем он не продлил договор аренды».
Понятно, что помещение ТВК - это не просто офис: это узел связи, коммуникации, оптоволокно, объект электроподключения первой категории, технологичная студия и так далее. Они (власти – прим. ред.) надеялись, что за короткое время и в условиях пандемии мы не сможем решить все эти технические проблемы. Но мы их решили: перенесли узел связи, получили необходимые электромощности, заново сделали все коммуникации, построили новую студию», - пишет Востров в своем аккаунте.