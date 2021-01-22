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Бывшему офису ТВК в Красноярске ищут новых арендаторов

Бывшему офису ТВК в Красноярске ищут новых арендаторов
Иллюстрация: avito.ru

Телекомпания начала съезжать с насиженного места в декабре прошлого года — владелец помещения тогда отказался продлить договор аренды, не объясняя причин.

#НОВОСТИ
Помещение на улице Копылова, 50, в котором до недавнего времени базировалась телекомпания ТВК, снова сдается в аренду. Соответствующее объявление появилось на Avito.
 
Собственник помещения площадью 841 кв.м. хочет за него 546 тысяч рублей в месяц. По его словам, оно отлично подойдет «под офис, магазин, выставочный зал, тренажерный зал, клинику». Арендатора ищут на длительный срок.
 
До декабря 2020 года это помещение арендовала красноярская телекомпания ТВК. Но после того, как собственник не продлил договор аренды, канал вынужден был съехать на улицу Водопьянова, 12 — в собственное помещение, приобретенное некоторое время назад.
 
Со слов генерального директора ТВК Вадима Вострова, расторжение договора стало результатом давления на канал краевых властей.
Собственник понятия не имеет, зачем он не продлил договор аренды», — говорил Востров в декабре.
Завершить переезд компания планирует до конца января. Он обойдется кналу примерно в 10 млн рублей.
 
 
Автор: Евгений Волошинский
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